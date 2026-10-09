واگذاری 110 هکتار چابهار به افغانستان!

محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، در گفت‌وگو با شبکه سحر، در توضیح توافق پیشنهادی با افغانستان گفت: «من یک خبر خوبی را برای اولین بار از شبکه سحر خدمت مردم عزیز افغانستان عرض بکنم. توافقی کردیم که در جلسه‌ای که با وزیر صنعت داشتیم پیشنهاد دادند که یک منطقه‌ای را به افغانستان اختصاص دهیم. یعنی افغانستان بتواند در بندر چابهار در منطقه آزاد، سرزمینی متعلق به خودش داشته باشه. بنده امروز پیگیری کردم و به این جمع بندی رسیدیم که بتوانیم حدود تقریباً ده هکتار زمین را در خود بندر چابهار یعنی در کنار آب به افغانستان اختصاص دهیم و بیش از صد حرکت در مرحله اول در خود منطقه ویژه (چابهار) به افغانستان اختصاص دهیم که خود دولت افغانستان بیاید سرمایه گذاری کند و زیرساخت‌هایی که برای ترانزیت کالا به سمت دریا نیاز دارد را ایجاد کند...» اظهارات زنگنه که در فضای مجازی خبرساز شده را می‌بینید و می‌شنوید.