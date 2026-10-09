اعزام نخستین گروه از کاروان پاراآسیایی ایران به ناگویا

به گزارش تابناک؛ تیم‌های ملی پارادوومیدانی، پاراتیراندازی با کمان، پاراشنا، فوتبال نابینایان و گلبال امروز (جمعه ۱۷ مهر) از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) سفر خود را برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی_ناگویا آغاز کردند.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر می‌شود.

این کاروان «آنا جهانگرد» دانش آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد، به عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان، این قربانیان مظلوم جنگ، را به دنیا مخابره کند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.

منبع: صداوسیما