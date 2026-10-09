En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دیدار پزشکیان و الهام علی‌اف در ترکمنستان

رئیس‌جمهور کشورمان و الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان، در حاشیه برگزاری اجلاس سران کشور‌های مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی خزر در ترکمنستان، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۶۴
| |
2 بازدید
پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و آقای الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان، در حاشیه برگزاری اجلاس سران کشور‌های مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی خزر در ترکمنستان، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف با تأکید بر روابط خوب و همسایگی دو کشور، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

رؤسای جمهور دو کشور همچنین با اشاره به توافقات و پروژه‌های مشترک، بر ضرورت تسریع در روند اجرای توافقات صورت‌گرفته، تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و تقویت زمینه‌های همکاری متقابل تأکید کردند.

در این دیدار، بر اراده مشترک دو کشور برای گسترش و تقویت همکاری‌های دوجانبه در تمامی زمینه‌های مورد علاقه، از جمله حوزه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و منطقه‌ای، تأکید شد. همچنین استمرار رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌های سازنده میان مقام‌های دو کشور، در راستای پیشبرد اهداف مشترک و تقویت مناسبات دوستانه تهران و باکو، مورد توجه قرار گرفت.

 

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار دو جانبه ترکمنستان کشورهای مشترک‌المنافع
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005rfo
tabnak.ir/005rfo