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اخبار واگذاری اراضی به اتباع خارجی کذب است

فرماندار چابهار با تکذیب اخبار منتشرشده درباره واگذاری اراضی این شهرستان به اتباع خارجی گفت: تاکنون هیچ درخواستی در این زمینه ارائه نشده و هیچ اقدام اجرایی یا واگذاری اراضی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۶۳
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چابهار

به گزارش تابناک؛ علیرضا نورا در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در چابهار اظهار کرد: ادعا‌های مطرح‌شده درباره واگذاری اراضی چابهار به اتباع خارجی صحت ندارد.

وی افزود: هرگونه سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در شهرستان چابهار صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، با رعایت ضوابط و اخذ مجوز‌های قانونی مربوط امکان‌پذیر است.

فرماندار ویژه چابهار از شهروندان و رسانه‌ها خواست اخبار مرتبط با این موضوع را صرفاً از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.

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چابهار واگذاری زمین تکذیب فرماندار چابهار
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