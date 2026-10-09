هر سال، نخبه‌ها در روز ملی نخبگان به دیدار رهبر انقلاب می‌رفتند؛ اما امسال، جای خالی ایشان بیش از همیشه احساس شد و مشهد میزبان نخبگانی بود که این‌بار با یاد رهبر شهید گرد هم آمدند.

به گزارش تابناک؛ این هفته با روز ملی نخبگان آغاز شد؛ روزی که هر سال بهانه‌ای بود برای دیدار نخبگان با رهبر انقلاب؛ دیداری که رهبر انقلاب پای صحبت‌ها و درد دل‌ها و دغدغه‌های نخبگان جوان می‌نشستند.

اما امسال، این دیدار حال و هوای دیگری داشت؛ آقای شهید ایران این‌بار در مشهد، میزبان نخبگان شد و روز ملی نخبگان از جوار حرم مطهر رضوی، با یاد و نام ایشان آغاز شد.

پانزدهمین همایش ملی نخبگان در مشهد برگزار شد

به مناسبت این روز، رئیس بنیاد ملی نخبگان به همراه نخبگان استانی، معاونین بنیاد ملی نخبگان و معاونین معاونت علمی ریاست‌جمهوری ضمن تشرف به حرم امام رئوف، با حضور در رواق دارالذکر به زیارت رهبر شهید رفتند.

پانزدهمین همایش ملی نخبگان با شعار «آیین میثاق نخبگان؛ با ایرانِ فردا» یازدهم مهرماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

حسین افشین، رئیس بنیاد نخبگان و معاون علمی رئیس‌جمهور، در این مراسم، قدرت ملی را «حق انتخاب» فناورانه تعریف کرد و گفت هر فناوری که گزینه‌ای تازه پیش روی ایران قرار دهد، بخشی از قدرت کشور را می‌سازد. او بر عبور از «دانش‌بنیانی» به «قدرت‌بنیانی» از طریق اتصال علم، فناوری، صنعت، سرمایه و بازار تأکید کرد و هدف نهایی را حرکت از علم به فناوری، از فناوری به حق انتخاب و در نهایت مرجعیت فناوری دانست؛ به این معنا که ایران در برخی حوزه‌های راهبردی به گزینه‌ای برای دیگر کشور‌ها تبدیل شود.

افشین همچنین بر تمرکز منابع در حوزه‌های منتخب و توسعه هاب‌های تخصصی و صادراتی متناسب با ظرفیت استان‌ها تأکید کرد و گفت قدرت ایران در تعداد شرکت‌ها و مقالات خلاصه نمی‌شود، بلکه در تبدیل این ظرفیت‌ها به فناوری، محصول و بازار است.

آمار حمایت از استعداد‌ها و نخبگان

در همین مراسم، سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، نیز گزارشی از عملکرد بنیاد در دولت چهاردهم ارائه کرد و از استعدادسنجی ۱۱.۴ میلیون دانش‌آموز و شناسایی و حمایت از ۸۴۰۰ دانشجو خبر داد. به گفته او، زمینه جذب ۴۴۳ دانش‌آموخته دکتری در هیئت علمی دانشگاه‌ها و معرفی ۷۸۰ استعداد برتر برای دستگاه‌های اجرایی و ۲۲۰ نفر برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده است. همچنین ۱۰۵ هیئت اندیشه‌ورز استانی برای حل مسائل کشور تشکیل و ۳۰۲۰ واحد مسکونی به نخبگان اختصاص یافته است.

همچنین در حاشیه پانزدهمین همایش ملی نخبگان، معاون علمی در جمع خبرنگاران بر تغییر رویکرد حمایت از نخبگان از حمایت‌های فردی به پشتیبانی از زنجیره حل مسئله تأکید کرد و گفت که سیاست جدید معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان بر اتصال «ایده، محصول، فناوری، نوآوری و بازار» و پیوند دادن نخبه با مسائل واقعی کشور متمرکز است.

او همچنین از برنامه‌های «کانکت» و «آی‌کانکت» برای همکاری و بازگشت ایرانیان خارج از کشور و تدوین آیین‌نامه‌های جدید در این زمینه خبر داد و اعلام کرد حمایت از علوم انسانی و اجتماعی نیز در سیاست‌های جدید تقویت خواهد شد.

اجرای آزمایشی هوش مصنوعی برای بررسی پرونده‌ای نخبگان

در روز دوم هفته، نشست نخبگانی با حضور رئیس بنیاد ملی نخبگان و رؤسای بنیاد‌های نخبگان استان‌ها برگزار شد که طی آن، افشین از اجرای آزمایشی هوش مصنوعی برای بررسی و امتیازدهی اولیه پرونده‌های نخبگان خبر داد و بر تعیین تکلیف طرح‌های «آموزشیار» و «پژوهشیار» تا پایان مهر تأکید کرد.

همچنین دراین جلسه از پیگیری مسکن نخبگان، تقویت طرح «همیار صنعت» برای اتصال نخبگان به صنایع، رفع موانع طرح «سرباز فناور» و طراحی دوره انتقالی برای فارغ‌التحصیلان خبر داده شد.

از دیگر محور‌های این نشست، حمایت از نخبگان هنری با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، تقویت نقش بنیاد‌های استانی در حکمرانی علم و فناوری، استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مسائل استانی و توسعه همکاری با نخبگان ایرانی خارج از کشور بود.

جزئیات واردات خودرو برای نخبگان خارج از کشور

در ادامه هفته، آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان ایرانی خارج از کشور در هیأت دولت تصویب شد که شامل واردات یک خودرو با سود بازرگانی بسیار پایین، حمایت صندوق نوآوری برای تأسیس شرکت دانش‌بنیان و اولویت در تسهیلات مسکن است.

این مصوبه به‌ویژه درباره واردات خودرو حاشیه‌هایی ایجاد کرد و در همین زمینه سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، به فارس توضیح داد که نخبه واجد شرایط پس از بازگشت و استقرار می‌تواند تا یک سال، یک خودروی نو یا کارکرده وارد کند و این خودرو الزاماً خودروی قبلی فرد نیست؛ ضمن اینکه سایر مقررات واردات همچنان برقرار است.

او همچنین از معافیت حقوق ورودی تجهیزات علمی و آزمایشگاهی، تسهیل جذب هیئت علمی و ارزشیابی مدارک، امکان تداوم همکاری علمی با خارج و تسهیل روادید اعضای خانواده غیر ایرانی خبر داد.

بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ؛ ۱۲ همت برای دانشگاه‌ها

در روز سه‌شنبه، گام اجرایی برای بازسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده از جنگ برداشته شد و معاونت علمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و صندوق نوآوری و شکوفایی سازوکار تأمین مالی این بازسازی را به جریان انداختند.

طبق این تفاهم‌نامه، منابع مورد نیاز برای بازسازی چهار دانشگاه صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان و علم و صنعت از محل اعتبار مالیاتی تأمین می‌شود؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران واجد شرایط، منابع طرح‌های بازسازی را تأمین کرده و معادل آن از بدهی مالیاتی‌شان کسر می‌شود.

صندوق نوآوری نیز بر تخصیص و تسویه این اعتبار نظارت خواهد کرد تا تجهیزات آزمایشگاهی، پردازشی و فناورانه آسیب‌دیده دوباره تجهیز و راه‌اندازی شوند.

افشین نیز اعلام کرد که برای بازسازی چهار دانشگاه آسیب‌دیده حدود ۱۲ همت اختصاص یافته و هدف، بازسازی آنها با تجهیزات به‌روزتر است. او همچنین از اختصاص ۲۰ همت اعتبار مالیاتی برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد که با اهرم‌سازی این منابع، حدود ۶۰ همت تسهیلات برای بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ فراهم خواهد شد.

منبع: فارس