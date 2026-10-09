زنگ خطر برای مستأجرها/ با ۷۰۰ میلیون تومان کجا می توان اجاره کرد؟

ودیعه ۷۰۰ میلیون تومان دیگر پول کلان نیست؛ بلکه فقط بلیت ورود به بازار اجاره است بنابراین این روزها موجر و مستأجر سر سه چیز چانه می زنند و آن این است که ودیعه، اجاره و اینکه کدام امکانات را از دست بدهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، در حالی که بازار اجاره هر سال داغ‌تر می‌شود و مبلغ ودیعه به مهم‌ترین متغیر مذاکره میان موجر و مستأجر تبدیل شده است، جست‌وجو در میان فایل‌های موجود نشان می‌دهد که با این رقم بسته به متراژ، سن بنا و امکانات می‌توان گزینه‌هایی را در محله‌های جیحون، جی، دهم فروردین، کمیل، عباسی، شادآباد و تهرانپارس پیدا کرد.

این روزها در بازار اجاره بها، ودیعه تنها بخشی از معادله است؛ ترکیب ودیعه و اجاره‌ی ماهانه تعیین می‌کند که واقعاً با ۷۰۰ میلیون تومان کجا می‌توان ساکن شد این درحالی است که هر چه متراژ و امکانات بیشتر شود، سهم اجاره‌ی ماهانه بالاتر می‌رود و همین است که تصمیم را سخت می‌کند که در ادامه لیست مناطقی که می توان با ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه اجاره کرد آورده شده است.