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تابناک گزارش می دهد

زنگ خطر برای مستأجرها/ با ۷۰۰ میلیون تومان کجا می توان اجاره کرد؟

ودیعه ۷۰۰ میلیون تومان دیگر پول کلان نیست؛ بلکه فقط بلیت ورود به بازار اجاره است بنابراین این روزها موجر و مستأجر سر سه چیز چانه می زنند و آن این است که ودیعه، اجاره و اینکه کدام امکانات را از دست بدهند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۶۰
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وضعیت اجاره

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، در حالی که بازار اجاره هر سال داغ‌تر می‌شود و مبلغ ودیعه به مهم‌ترین متغیر مذاکره میان موجر و مستأجر تبدیل شده است، جست‌وجو در میان فایل‌های موجود نشان می‌دهد که با این رقم بسته به متراژ، سن بنا و امکانات  می‌توان گزینه‌هایی را در محله‌های جیحون، جی، دهم فروردین، کمیل، عباسی، شادآباد و تهرانپارس پیدا کرد. 

این روزها در بازار اجاره بها، ودیعه تنها بخشی از معادله است؛ ترکیب ودیعه و اجاره‌ی ماهانه تعیین می‌کند که واقعاً با ۷۰۰ میلیون تومان کجا می‌توان ساکن شد این درحالی است که هر چه متراژ و امکانات بیشتر شود، سهم اجاره‌ی ماهانه بالاتر می‌رود  و همین است که تصمیم را سخت می‌کند که در ادامه لیست مناطقی که می توان با ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه اجاره کرد آورده شده است. 

نام محله  متراژ  سال ساخت پارکینگ  انباری  آسانسور
جیحون  ۶۲ متر  ۱۳۸۲  - دارد  دارد 
جی  ۴۵ متر  ۱۴۰۰ - دارد  دارد 
دهم فروردین  ۴۵ متر  ۱۳۹۳ دارد دارد 
کمیل ۴۲ متر  ۱۳۹۰ دارد 
عباسی ۶۰متر  ۱۳۹۵ دارد 
شاد آباد ۶۵ متر ۱۳۸۴ دارد دارد  دارد 
تهرانپارس ۶۰ متر  ۱۴۰۵ - دارد  -

 

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