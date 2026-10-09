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نوجوان ایرانی، برنده مدال برنز مسابقه جهانی نامه‌نگاری

امیر آریان حسنلو، نوجوان ایرانی، در مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری جوانان سال ۲۰۲۶ اتحادیه جهانی پستی، مدال برنز گرفت
کد خبر: ۱۳۹۷۹۵۹
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پست

به گزارش تابناک؛ اتحادیه جهانی پستی، برگزیدگان مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری جوانان سال ۲۰۲۶ را معرفی کرد و امیر آریان حسنلو از جمهوری اسلامی ایران، موفق به کسب مدال برنز این رقابت جهانی شد.

 

این مسابقه با موضوع «اهمیت ارتباط انسانی در دنیای دیجیتال» برگزار شد و شرکت‌کنندگان در قالب نامه‌ای خطاب به یکی از دوستان خود، درباره ارزش روابط انسانی و حفظ پیوند‌های عاطفی در دنیای امروز نوشتند.

 

بر اساس نتایج اعلام‌شده، ژی‌یوان سی از چین مدال طلا، سامیلی ویلکاک باکساندله سانتانا از پرتغال مدال نقره و امیر آریان حسنلو از ایران مدال برنز این دوره را کسب کردند.

 

در این رقابت، نوجوانانی از ۶۵ کشور جهان شرکت کردند و بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نامه نوشته و ارسال شد.

 

مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان، امروز، جمعه ۱۷ مهر، هم‌زمان با روز جهانی پست، در مقر اتحادیه جهانی پستی در شهر برن سوئیس برگزار می‌شود.

 

این مراسم از ساعت ۱۳ تا ۱۳ و ۴۰ دقیقه به وقت ایران، از طریق شبکه تلویزیونی اتحادیه جهانی پستی به‌صورت زنده پخش خواهد شد.

 

منبع: صداوسیما

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نامه نگاری اتحادیه جهانی پست مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری جوانان سال ۲۰۲۶ امیر آریان حسنلو برگزیده
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