امیر آریان حسنلو، نوجوان ایرانی، در مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری جوانان سال ۲۰۲۶ اتحادیه جهانی پستی، مدال برنز گرفت

به گزارش تابناک؛ اتحادیه جهانی پستی، برگزیدگان مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری جوانان سال ۲۰۲۶ را معرفی کرد و امیر آریان حسنلو از جمهوری اسلامی ایران، موفق به کسب مدال برنز این رقابت جهانی شد.

این مسابقه با موضوع «اهمیت ارتباط انسانی در دنیای دیجیتال» برگزار شد و شرکت‌کنندگان در قالب نامه‌ای خطاب به یکی از دوستان خود، درباره ارزش روابط انسانی و حفظ پیوند‌های عاطفی در دنیای امروز نوشتند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، ژی‌یوان سی از چین مدال طلا، سامیلی ویلکاک باکساندله سانتانا از پرتغال مدال نقره و امیر آریان حسنلو از ایران مدال برنز این دوره را کسب کردند.

در این رقابت، نوجوانانی از ۶۵ کشور جهان شرکت کردند و بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نامه نوشته و ارسال شد.

مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان، امروز، جمعه ۱۷ مهر، هم‌زمان با روز جهانی پست، در مقر اتحادیه جهانی پستی در شهر برن سوئیس برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۳ تا ۱۳ و ۴۰ دقیقه به وقت ایران، از طریق شبکه تلویزیونی اتحادیه جهانی پستی به‌صورت زنده پخش خواهد شد.

منبع: صداوسیما