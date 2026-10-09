En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تسویه کامل مطالبات گندمکاران در آستانه تحقق

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از پرداخت ۳۹۲ همت از مطالبات خرید تضمینی گندم و تأمین منابع برای تسویه کامل باقی‌مانده این مبلغ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۴۸
| |
302 بازدید
گندمکاران

به گزارش تابناک؛ حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: از مجموع حدود ۴۱۰ همت مطالبات مربوط به خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵، تاکنون حدود ۳۹۲ همت پرداخت شده و تسویه کامل مطالبات در آستانه تحقق قرار دارد.

 

او افزود: در حال حاضر، آخرین اطلاعات مربوط به مطالبات احتمالی باقی‌مانده با شرکت بازرگانی دولتی ایران در حال بررسی است و منابع موردنیاز برای تسویه کامل آن تأمین شده است که امیدواریم در نخستین فرصت، فرایند اداری و تصویب آن انجام شود.

 

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنین درباره معیار‌های پرداخت یارانه نقدی و شناسایی گروه‌های درآمدی مشمول یارانه خاطرنشان کرد: مسئولیت شناسایی گروه‌های درآمدی و تعیین مشمولان دریافت یارانه بر اساس تکلیف قانونی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه مرجع مناسب‌تری برای پاسخ‌گویی درباره تغییرات احتمالی در معیار‌های شناسایی محسوب می‌شود.

 

منبع: صداوسیما

اشتراک گذاری
برچسب ها
گندمکاران مطالبات گندمکاران سازمان هدفمندی یارانه ها حسن نوروزی سازمان جهاد کشاورزی
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005rfY
tabnak.ir/005rfY