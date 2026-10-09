تسویه کامل مطالبات گندمکاران در آستانه تحقق

به گزارش تابناک؛ حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: از مجموع حدود ۴۱۰ همت مطالبات مربوط به خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵، تاکنون حدود ۳۹۲ همت پرداخت شده و تسویه کامل مطالبات در آستانه تحقق قرار دارد.

او افزود: در حال حاضر، آخرین اطلاعات مربوط به مطالبات احتمالی باقی‌مانده با شرکت بازرگانی دولتی ایران در حال بررسی است و منابع موردنیاز برای تسویه کامل آن تأمین شده است که امیدواریم در نخستین فرصت، فرایند اداری و تصویب آن انجام شود.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنین درباره معیار‌های پرداخت یارانه نقدی و شناسایی گروه‌های درآمدی مشمول یارانه خاطرنشان کرد: مسئولیت شناسایی گروه‌های درآمدی و تعیین مشمولان دریافت یارانه بر اساس تکلیف قانونی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه مرجع مناسب‌تری برای پاسخ‌گویی درباره تغییرات احتمالی در معیار‌های شناسایی محسوب می‌شود.

منبع: صداوسیما