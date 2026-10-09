فرار ۲۱ میلیارد دلار از کشور

در یک سال و نیم گذشته، معادل ۲۱ میلیارد دلار از ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است؛ رقمی که ۸ میلیارد دلار آن مستقیماً به معضل استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گره خورده است.

به گزارش تابناک؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، مجیدرضا حریری می‌گوید میزان ارز‌های بازنگشته حاصل از صادرات به کشور از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده است، نه صمصامی یا جبرائیلی که منتقدان دولت هستند.

با توجه به حجم کل صادرات غیرنفتی که حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، عدم بازگشت این رقم نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از کل منابع ارزی حاصل از صادرات وارد چرخه رسمی کشور نشده است.

‌حالا رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید از مجموع ارز‌های بازنگشته، مسیر ۱۳ میلیارد دلار شناسایی شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است طی چند ماه آینده این مبلغ به چرخه اقتصاد بازگردد؛ پیگیری وضعیت ۸ میلیارد دلار باقی‌مانده هم که درگیر پرونده‌های کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

منبع: فارس: