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اذعان گروهک تروریستی به حمله پهپادی به مقرش در اربیل

گروه تروریستی موسوم به «خبات» به حمله پهپادی به مقرش در منطقه رزگاری واقع در استان اربیل عراق اذعان کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۴۵
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خبات

به گزارش تابناک؛ «شورش حاجی»، مسئول روابط عمومی گروهک کُرد ضد ایرانی خبات به شبکه روداو گفت که شب گذشته ساعت ۱۰:۱۰ دو پهپاد انتحاری به یکی از مقر‌های این گروهک در ناحیه رزگاری واقع در منطقه خبات اربیل اصابت کرد.

این تروریست جدایی‌طلب با طرح این ادعا که مقر مذکور پیشتر تخلیه شده بود، مدعی شد که این حمله تلفات به دنبال نداشته، اما خسارت‌هایی به این مقر و اطراف آن وارد شده است.

این ادعا در حالی است که رسانه‌های عراقی شب گذشته از هلاکت و جراحت چندین تروریست در این حمله پهپادی خبر داده بودند.

همزمان با تلاش تروریست‌های جدایی‌طلب با کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بازسازی مقر‌های تخریب شده و یا آسیب دیده، این مقر‌ها مورد حملات پهپادی و موشکی قرار می‌گیرند.

 

منبع: فارس

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گروهک تروریستی خبات حمله پهبادی اربیل کردستان عراق گروهک ضد ایرانی
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