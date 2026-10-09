تیرباران نضال حسن در همان پایگاهی که در سال ۲۰۰۹ در آن ۱۳ نفر را کشت، به صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش تابناک، رویترز گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا قصد دارد اعدام نضال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال ۲۰۰۹ در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، را به‌صورت زنده پخش کند؛ تصمیمی بی‌سابقه که بار دیگر بحث‌ها درباره مجازات اعدام و علنی کردن اجرای آن در آمریکا را برانگیخته است.

یک مقام پنتاگون روز پنجشنبه، ۸ اکتبر، به رویترز گفت که این اعدام از طریق پخش زنده در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت و جزئیات بیشتر در آینده اعلام می‌شود. این مقام که نخواست نامش فاش شود، اطلاعات بیشتری درباره نحوه پخش این رویداد ارائه نکرد.

قرار است حسن روز سوم دسامبر ۲۰۲۶، با جوخه اعدام و در پایگاه فورت هود، جایی که حمله مرگبار خود را در آن انجام داده بود، اعدام شود. در صورت اجرای این حکم، او نخستین فردی خواهد بود که از سال ۱۹۴۵ تاکنون به‌وسیله جوخه اعدام ارتش آمریکا اعدام می‌شود.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پیش‌تر در گفت‌و‌گو با برنامه اینترنتی «Human Events Daily» گفته بود که قصد دارد اعدام حسن به‌صورت علنی برگزار شود. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نیز بر برنامه پخش زنده این رویداد تأکید کرد.

هگست با اشاره به اینکه اعدام قرار است روز پنجشنبه، ساعت یک بعدازظهر و در همان پایگاه محل حمله انجام شود، این تصمیم را اقدامی بدیهی توصیف کرد؛ زمان و مکانی که به گفته او، با زمان تقریبی و محل وقوع تیراندازی سال ۲۰۰۹ مطابقت دارد.

وزیر جنگ آمریکا گفت: «اطمینان حاصل خواهیم کرد که مردم بتوانند آن را تماشا کنند و این رویداد علنی باشد؛ زیرا مردم باید بدانند که چنین اقداماتی پیامد‌های جدی دارند.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز بنا بر اعلام پنتاگون، با پیشنهاد اجرای حکم اعدام حسن به‌وسیله جوخه اعدام موافقت کرده است. بر اساس قوانین نظامی آمریکا، اجرای حکم اعدام با این روش به تأیید رئیس‌جمهور نیاز دارد. کاخ سفید درباره اینکه ترامپ از پخش زنده اعدام نیز حمایت می‌کند یا خیر، اظهارنظری نکرده و پرسش‌ها را به پنتاگون ارجاع داده است.

نضال حسن، روان‌پزشک پیشین ارتش آمریکا که اکنون ۵۶ سال دارد، پنجم نوامبر ۲۰۰۹ در مرکز آماده‌سازی نیرو‌ها در پایگاه فورت هود با یک سلاح کمری مجهز به نشانگر لیزری به سوی افراد تیراندازی کرد. در این حمله ۱۳ نفر کشته شدند که یک زن باردار نیز در میان قربانیان بود و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.

حسن در جریان بازداشت بر اثر شلیک پلیس دچار فلج نسبی شد و از آن زمان با محدودیت حرکتی و روی ویلچر زندگی می‌کند.

انتقاد کارشناسان از پخش علنی اعدام

تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام با واکنش و پرسش‌هایی درباره پیامد‌های حقوقی و اخلاقی چنین اقدامی روبه‌رو شده است. کارشناسان حقوق نظامی می‌گویند پخش تلویزیونی یا اینترنتی اجرای حکم اعدام در آمریکا سابقه شناخته‌شده‌ای ندارد و تلاش‌های پیشین رسانه‌ها برای پخش اعدام‌ها با موانع قضایی روبه‌رو شده است.