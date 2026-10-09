به گزارش تابناک، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران گفت: ایران امروز به یک نهضت ملی فراگیر برای صیانت از خانواده نیاز دارد و یکی از راهبرد‌های اصلی، مساله مراقبت از سلامت روابط مرد و زن در جامعه است و همانی است که اسمش عفت و حیا می‌شود و ما با کلید زیست عفیقانه از آن سخن می‌گوییم.

وی افزود: اگر ما به یک خودباوری ملی و فراگیر در امر خانواده بپردازیم که کار مشترک همگانی است؛ به یک نهضت ملی و فراگیر نیاز دارد و آن وقت ضرر گمراهی دیگران به ما نخواهد رسید.

حاج علی اکبری تصریح کرد: این جنگ، یک جنگ هویتی وجودی است و امر عادی نیست. این جنگی که در مساله خانواده در جریان است و سلاحش بی عفتی است؛ یک جنگ هویتی است.

وی یاداور شد: در جریان فتنه که میگفتند زن زندگی ازادی که زن، مردگی و بدبختی و اسارت بود؛ برادران و خواهران یادشان هست چه کسانی پرچم این فتنه را بدست گرفته بودند؟ یادتان هست همین ترامپ قمارباز عضو جزیره اپستین و جنین خوار و کودک کش و دوست پلیدش نتانیاهوی پلید در جریان فتنه، پرچم بدست گرفته بودند و به زبان فارسی در آن فتنه پیام و شعار میداد و اینها دنبال ماجرا هستند؛ لذا جنگ عادی نیست.

منبع: ایسنا