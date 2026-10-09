ایران امروز به یک نهضت ملی فراگیر برای صیانت از خانواده نیاز دارد
به گزارش تابناک، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در خطبههای این هفته نماز جمعه تهران گفت: ایران امروز به یک نهضت ملی فراگیر برای صیانت از خانواده نیاز دارد و یکی از راهبردهای اصلی، مساله مراقبت از سلامت روابط مرد و زن در جامعه است و همانی است که اسمش عفت و حیا میشود و ما با کلید زیست عفیقانه از آن سخن میگوییم.
وی افزود: اگر ما به یک خودباوری ملی و فراگیر در امر خانواده بپردازیم که کار مشترک همگانی است؛ به یک نهضت ملی و فراگیر نیاز دارد و آن وقت ضرر گمراهی دیگران به ما نخواهد رسید.
حاج علی اکبری تصریح کرد: این جنگ، یک جنگ هویتی وجودی است و امر عادی نیست. این جنگی که در مساله خانواده در جریان است و سلاحش بی عفتی است؛ یک جنگ هویتی است.
وی یاداور شد: در جریان فتنه که میگفتند زن زندگی ازادی که زن، مردگی و بدبختی و اسارت بود؛ برادران و خواهران یادشان هست چه کسانی پرچم این فتنه را بدست گرفته بودند؟ یادتان هست همین ترامپ قمارباز عضو جزیره اپستین و جنین خوار و کودک کش و دوست پلیدش نتانیاهوی پلید در جریان فتنه، پرچم بدست گرفته بودند و به زبان فارسی در آن فتنه پیام و شعار میداد و اینها دنبال ماجرا هستند؛ لذا جنگ عادی نیست.
منبع: ایسنا