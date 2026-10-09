حمله تند ممدانی به ترامپ پس از تیراندازی مأمور مهاجرت در نیویورک

زهران ممدانی، شهردار نیویورک، تیراندازی مأمور آیس را «رسوایی» خواند و خواستار توقف عملیات فدرال در شهر شد.

به گزارش تابناک؛ زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در واکنش به تیراندازی مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به یک مرد در این شهر، دولت دونالد ترامپ را به ایجاد فضای رعب و وحشت متهم کرد و خواستار توقف عملیات این نهاد فدرال در نیویورک شد.

ممدانی این تیراندازی را «غیرقابل توجیه» خواند و با محکوم کردن این حادثه، آن را «رسوایی» توصیف کرد.

او همچنین اعلام کرد که در گفت‌و‌گو با ترامپ و وزیر امنیت داخلی آمریکا، خواستار آزادی اسکار بلگال، مرد ۲۸ ساله زخمی‌شده در این حادثه، شده است؛ با این حال، مأموران آیس پس از انتقال بلگال به بیمارستان، او را با خود بردند.

منبع: تسنیم