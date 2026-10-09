به گزارش تابناک؛ دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس‌جمهور روسیه صبح امروز، جمعه، اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در دیدار شب گذشته خود با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ترکمنستان، هیچ پیامی برای دونالد ترامپ، از طریق وی ارسال نکرده است.

پسکوف در پاسخ به سئوال خبرگزاری تاس در این خصوص گفت: «خیر، در این دیدار هیچ پیامی ارسال نشده است.»

ترامپ پیش‌تر از احتمال گفت‌وگوی تلفنی قریب‌الوقوع خود با پوتین خبر داده بود.

توضیح کرملین درباره تغییر زمان دیدار پوتین و پزشکیان

دیمیتری پسکوف همچنین به خبرنگاران توضیح داد که ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان به دلیل فراهم شدن فرصت مناسب برای گفت‌و‌گو تصمیم گرفتند دیدار خود را یک روز زودتر از موعد مقرر برگزار کنند.

پسکوف در توضیح علت برگزاری زودهنگام این دیدار گفت: «رؤسای جمهور روسیه و ایران به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه اکنون فرصت دارند، با وجود دیر بودن وقت، بهتر است همین حالا در فضایی آرام بنشینند و گفت‌و‌گو کنند.»

در ابتدا قرار بود دیدار پوتین و پزشکیان روز جمعه برگزار شود.

رئیس‌جمهور روسیه روز پنجشنبه برای سفری دو روزه وارد ترکمنستان شد و قرار است در نشست شورای سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس زیست‌محیطی دریای خزر شرکت کند. رهبران هر پنج کشور ساحلی دریای خزر، از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران نیز برای شرکت در این اجلاس به ترکمنستان سفر کرده‌اند.

اهمیت مشارکت ایران در نشست سران «کشور‌های مشترک‌المنافع پلاس»

سخنگوی کرملین یادآور شد که مشارکت ایران در چارچوب اجلاس «کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع پلاس» (CIS Plus)، سازوکاری برای گسترش همکاری کشور‌های عضو این سازمان با کشور‌های خارج از آن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. او گفت: «این موضوع بدون تردید بسیار مهم است. ایران به چنین ساختار‌های همگرایی منطقه‌ای علاقه‌مند است و کشور‌های عضو هم از این رویکرد تهران استقبال می‌کنند.»

آمادگی روسیه برای کمک به حل‌وفصل مناقشه پیرامون ایران

لازم به یادآوری است، ولادیمیر پوتین شب گذشته در دیدار با همتای ایرانی خود تأکید کرد: «ما می‌دانیم که ایران تلاش‌های واقعی برای پایان دادن به مناقشه‌ای انجام می‌دهد که نه به تقصیر این کشور، بلکه بدون آنکه ایران مقصر باشد، در منطقه آغاز شده است. تهران بار دیگر پیشنهاد‌های جدیدی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اوضاع ارائه داده و مسکو به نوبه خود آماده است، هر آنچه در توان دارد برای کمک به حل‌وفصل این وضعیت انجام دهد.»

رئیس‌جمهور روسیه وضعیت کنونی در خاورمیانه را یک مشکل حاد منطقه توصیف کرد و افزود، مسکو از تلاش‌های واقعی ایران برای پایان دادن به مناقشه در منطقه آگاه است. پوتین یادآور شد که روابط مسکو و تهران در مسیری مثبت در حال توسعه است. به گفته وی، حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران در پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۱ درصد افزایش یافت و این روند مثبت در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه دارد. وی تأکید کرد، تعاملات دو کشور در چارچوب توافقنامه مشارکت جامع راهبردی ادامه خواهد یافت.

منبع: تاس