به گزارش تابناک؛ پهپاد‌ها به یکی از چالش‌های جدی پیش روی ساختار دفاعی کشور‌های اروپایی تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که این بار نه از سوی منتقدان اروپایی، بلکه در گزارش محرمانه آژانس دفاعی اروپا مورد تأکید قرار گرفته و یورونیوز رسانه قاره سبز نیز جزئیات آن را منتشر کرده است.

بر اساس گزارش سالانه آمادگی دفاعی اروپا در سال ۲۰۲۶، سرمایه‌گذاری کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در فناوری‌های مقابله با پهپاد و سامانه‌های پدافندی با برد بسیار کوتاه، بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود شش برابر شده است؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود تنها حدود یک‌سوم برنامه‌های ضدپهپادی تا سال ۲۰۳۰ به مرحله تحویل و اجرا برسند.

پهپاد‌ها نقطه ضعف دفاعی اروپا

این گزارش که از سوی آژانس دفاعی اروپا تهیه شده، علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، از تداوم «شکاف‌های مهم» در توان دفاعی کشور‌های اروپایی در برابر پهپاد‌ها خبر می‌دهد.

بر اساس این سند، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ حدود ۱۸.۹ میلیارد یورو در فناوری‌های پهپادی سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

با این حال، مشکل اروپا صرفاً کمبود بودجه نیست. گزارش از پراکنده بودن فرآیند خرید در سطح ملی، هماهنگ نبودن سامانه‌ها، محدودیت ظرفیت آزمایش و ناتوانی صنایع دفاعی در افزایش سریع تولید انتقاد کرده است؛ مشکلاتی که به‌ویژه در حوزه پهپاد‌های مسلح خود را نشان می‌دهد.

اسپانیا، دانمارک، کرواسی، لتونی و هلند نیز در قالب یک طرح مشترک اروپایی به دنبال خرید پهپاد و سامانه‌های ضدپهپاد و ایجاد یک مرکز فناوری مشترک برای نوآوری و آزمایش این تجهیزات هستند؛ با این حال، گزارش تأکید می‌کند که همچنان خرید‌ها عمدتاً به شکل ملی و پراکنده انجام می‌شود و میان سامانه‌های کشور‌های مختلف هماهنگی کافی وجود ندارد.

مشکل بزرگ‌تر؛ فناوری که قبل از مرحله اجرا منسوخ می‌شود.

اما شاید مهم‌ترین بخش گزارش، هشدار درباره سرعت تحول فناوری پهپادی باشد.

آژانس دفاعی اروپا تصریح کرده است که سرعت نوآوری در فناوری پهپاد‌ها از چرخه‌های سنتی تأمین و خرید تجهیزات دفاعی بیشتر شده و همین مسئله خطر آن را ایجاد کرده که یک قابلیت نظامی حتی پیش از ورود به میدان، منسوخ شود.

به بیان دیگر، اروپا با یک تناقض جدی مواجه است؛ سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، اما فرآیند‌های خرید و تولید آن‌قدر کند و پراکنده است که ممکن است تجهیزاتی که امروز برای مقابله با تهدید پهپادی طراحی می‌شوند، هنگام تحویل با فناوری‌های جدید پهپادی فاصله داشته باشند.

یورونیوز نیز بر همین نکته تأکید کرده است؛ صنعتی که باید خود را با تحولات بسیار سریع فناوری پهپاد هماهنگ کند، هنوز از نظر ظرفیت تولید و سرعت واکنش به سطح مورد نیاز نرسیده است.

بنابراین، آنچه در این گزارش دیده می‌شود صرفاً مسئله افزایش یا کاهش بودجه نظامی نیست؛ بلکه شکافی میان سرعت تحول فناوری پهپادی و سرعت تصمیم‌گیری، خرید، آزمایش و تولید تجهیزات دفاعی در اروپا است که همه این موارد از عقب افتادگی نظامی اروپا در این حیطه حکایت دارد.

از خبر‌های تبلیغاتی تا واقعیت نظامی

از همین منظر، انتشار این گزارش از سوی یورونیوز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چرا که نشان می‌دهد حتی در روایت رسانه‌های اروپایی نیز پهپاد‌ها به یکی از نقاط آسیب‌پذیر و چالش‌برانگیز دفاعی اروپا تبدیل شده‌اند و افزایش بودجه به‌تنهایی نمی‌تواند این شکاف را برطرف کند.

گزارش رسمی آژانس دفاعی اروپا نیز همزمان تأکید دارد که با وجود پیشرفت در حوزه پهپاد و ضدپهپاد، همچنان شکاف‌های مهم توانمندی و وابستگی‌های خارجی بر آمادگی دفاعی اروپا اثر می‌گذارند.

نکته کلیدی اینجاست؛ اروپا نه فقط با تهدید پهپاد‌ها مواجه است، بلکه با سرعت تحول این فناوری نیز درگیر شده؛ سرعتی که به گفته گزارش یک رسانه اروپایی، حتی این خطر را ایجاد کرده است که سرمایه‌گذاری‌های دفاعی پیش از آنکه به میدان برسند، از نظر فناوری قدیمی و کم‌اثر شده باشند. یعنی اروپا سرمایه‌گذاری خود را هدر می‌دهد.

منبع: فارس