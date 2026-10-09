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پیش‌بینی رگبار و وزش باد در غرب و شمال کشور

سازمان هواشناسی از رگبار و وزش باد شدید در مناطق شمالی و غربی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۱۹
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هوا

سازمان هواشناسی برای مناطق غرب و شمال کشور، رگبار پراکنده، وزش باد شدید و کاهش دما پیش‌بینی کرد.

 

به گزارش تابناک؛ بر اساس پیش‌بینی این سازمان، امروز جمعه برای مناطقی از شمال‌غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز (استان‌های قزوین، البرز و تهران) و سواحل دریای خزر، افزایش ابر، وزش باد و گاهی رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

 

از فردا شنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، شرق آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی شده است.

 

همچنین در مناطقی از زاگرس مرکزی، ارتفاعات جنوب کرمان و استان‌های اصفهان، سمنان، شمال و غرب خراسان رضوی نیز افزایش ابر، رگبار پراکنده، وزش باد شدید و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست.

 

برپایه این گزارش، طی امروز و فردا شرق دریای عمان و مرکز خلیج فارس نیز مواج و متلاطم خواهد بود.

 

منبع: صداوسیما

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هواشناسی پیش بینی آب و هوا رگبار کاهش دما وزش باد سازمان هواشناسی
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