سازمان هواشناسی برای مناطق غرب و شمال کشور، رگبار پراکنده، وزش باد شدید و کاهش دما پیش‌بینی کرد.

به گزارش تابناک؛ بر اساس پیش‌بینی این سازمان، امروز جمعه برای مناطقی از شمال‌غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز (استان‌های قزوین، البرز و تهران) و سواحل دریای خزر، افزایش ابر، وزش باد و گاهی رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

از فردا شنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، شرق آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی شده است.

همچنین در مناطقی از زاگرس مرکزی، ارتفاعات جنوب کرمان و استان‌های اصفهان، سمنان، شمال و غرب خراسان رضوی نیز افزایش ابر، رگبار پراکنده، وزش باد شدید و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست.

برپایه این گزارش، طی امروز و فردا شرق دریای عمان و مرکز خلیج فارس نیز مواج و متلاطم خواهد بود.

منبع: صداوسیما