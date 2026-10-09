در یک رابطه عاطفی همیشه راست گفتن ساده‌ترین انتخاب نیست. گاهی یک نفر از همسرش می‌پرسد این لباس به من می‌آید؟ یا این خرید را انجام بدهم؟ و طرف مقابل بین گفتن حقیقت و حفظ احساسات او گیر می‌کند.

به گزارش تابناک؛ یک پژوهش جدید نشان داده است که تاثیر حقیقت و دروغ مصلحتی بر رضایت رابطه به زمان گفتن آن بستگی دارد. همیشه حقیقت برنده نیست. پژوهشگران در چهار آزمایش با صد‌ها شرکت کننده بررسی کردند که نوع بازخورد شریک عاطفی و زمان ارائه آن چگونه بر رضایت از رابطه اثر می‌گذارد. نتیجه جالب بود: وقتی زمان ارائه بازخورد در نظر گرفته نمی‌شد، تفاوت معناداری میان حقیقت و دروغ مصلحتی دیده نشد و هر دو نسبت به سکوت، رضایت رابطه را افزایش می‌دادند.

اما داستان وقتی زمان گفتن حرف وارد ماجرا شد، تغییر کرد.

قبل از تصمیم؛ حقیقت مهم‌تر شد

وقتی فرد هنوز تصمیم خود را نگرفته بود، بازخورد صادقانه می‌توانست رضایت بیشتری ایجاد کند. اما بعد از اینکه تصمیم گرفته شده بود، دروغ مصلحتی در برخی شرایط اثر مثبت تری بر رضایت داشت.

یعنی اگر همسر شما هنوز در حال تصمیم گیری است، دانستن نظر واقعی شما می‌تواند نوعی حمایت محسوب شود. اما وقتی تصمیم گرفته شده و دیگر امکان تغییر آن وجود ندارد، حمایت عاطفی ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند.

مسئله فقط دروغ نیست

پژوهش نشان داد احساس حمایت از طرف شریک عاطفی بخشی از این رابطه را توضیح می‌دهد؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که چه گفته می‌شود؛ بلکه فرد چگونه پیام را تجربه می‌کند و آیا احساس می‌کند شریکش پشت او ایستاده است یا نه.

در رابطه سالم، صداقت نباید با بی رحمی اشتباه گرفته شود. گفتن حقیقت وقتی طرف مقابل هنوز فرصت تصمیم گیری دارد، می‌تواند شکل مهمی از حمایت باشد. اما بعد از تصمیم، تحقیر یا تاکید بی پایان بر اشتباه طرف مقابل معمولا کمکی به رابطه نمی‌کند.

صداقت سالم یعنی حقیقت را طوری بگوییم که رابطه را نابود نکند؛ حمایت هم یعنی احساسات طرف مقابل را نادیده نگیریم. گاهی سوال واقعی همسر شما این نیست که راستش را بگو؛ می‌خواهد بداند در تصمیمی که گرفته‌اید، هنوز کنارش هستید یا نه.

منبع: رکنا