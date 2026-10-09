تولید تسلیحات ایران در جنگ، چند برابر شد

سخنگوی وزارت دفاع گفت:بومی‌سازی صنعت‌دفاعی و استقرار تولید تسلیحات راهبردی در مناطق امن، موجب شد توان دفاعی کشور از حملات مصون بماند.

به گزارش تابناک؛ سردار رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع در گفت و گوی ویژه خبری گفت: برنامه‌های مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح، حمایت قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و تعامل با فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح تدوین شده و ایشان با اعتماد رئیس‌جمهور برای تصدی این مسئولیت معرفی شده است.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: ایشان، چون در حوزه صنعت دفاعی جزو افراد برتر ایران هستند، می‌توانند در جهش قدرت تولیدات صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌های موشکی، پهپادی و سلاح‌های راهبردی، این جهش را استمرار بدهند و با تحرک بیشتر و سرعت بیشتری بالا ببرند. اقتضائات و شرایط جنگ، ایجاب می‌کرد که وزیر دفاع کسی باشد که مثل شهید نصیرزاده یا شهید شمخانی که ۳۰ سال پیش بنیان‌گذاری خیلی از صنایع راهبردی را انجام دادند. شهید شمخانی ۲۷ تا ۲۸ سال قبل که وزیر بودند، در حوزه موشکی و ... اقداماتی را انجام دادند و وزرای بعدی این مسیر را استمرار دادند.

وی تاکید کرد: این اقتضای جنگ و اولویت‌های حوزه صنعت و تسلیحات و تجهیزات است، البته در کنارش، ایشان برای معیشت شاغلین نیرو‌های مسلح و بازنشستگان لشکری برنامه دارند که به مجلس تقدیم کرده‌اند که محور‌های بسیار گوناگونی دارد.

سردار طلایی نیک گفت: در حوزه‌های گوناگون رزم، ایشان برنامه‌ای را با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح داشتند و با حمایت قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا و در تعامل با فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح و با اعتماد و شناختی که رئیس‌جمهور محترم و مجموعه مسئولین نظام داشتند، معرفی شدند.

سردار طلایی نیک افزود: امیدواریم با حضور وی که الان رئیس سازمان صنایع دفاع هستند و قبلاً رئیس سازمان هوافضای وزارت دفاع سال‌ها بودند در گروه‌های مختلف خدمات و تجربیات بالایی دارند در جایگاه وزیر قطعاً سرعت و گستره ارتقای توانمندی‌های پشتیبانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین با برنامه‌ای که ایشان دادند که همه حوزه‌ها را پوشش می‌دهد هم پشتیبانی تسلیحاتی، فناوری و رسیدن به ابداعات و خلاقیت‌های جدید تسلیحاتی و تجهیزاتی، پشتیبانی مهندسی، پشتیبانی معیشتی و هم پشتیبانی در دیپلماسی دفاعی از نیرو‌های مسلح و حوزه دفاعی کشور از برنامه‌های ایشان است.

وی با بیان اینکه مهندس اخلاقی چند تقدیر نامه مستقیما از رهبر شهید انقلاب دریافت کرده است اظهار داشت: وزیر پیشنهادی دفاع حدود ۳۰ سال پیش توسط دشمن تحریم شد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: مهندس اخلاقی از مدیران کلیدی و متخصصان توسعه خانواده موشک‌های عماد، حاج‌قاسم و سجیل بوده و نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید و بهره‌گیری از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است.

توان تولید تسلیحات برای جنگ طولانی را داریم

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بیان کرد: پس از شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان جنگ، زمینه‌های صادرات تسلیحات ایرانی رو به افزایش است؛ البته اولویت نخست، تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح بوده و تولیدات مازاد صادر خواهد شد.

سردار طلایی‌نیک در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دست نیرو‌های مسلح برای پاسخ به هرگونه تجاوز و دفاع از امنیت داخلی پُر است افزود: پاسخ به دشمن محکم‌تر از گذشته خواهد بود

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در ادامه گفت: رهبری شهید از جهش تسلیحاتی وزارت دفاع در دوره شهید نصیرزاده رضایت داشتند.

سردار طلایی نیک با بیان اینکه در جنگ رمضان با نوآوری و دفاع نامتقارن، پیشرفته‌ترین فناوری‌های دنیا را شکست دادیم، گفت: صد‌ها شرکت در بالاترین سطح فناوری جهان در زنجیره پشتیبانی دشمن حضور داشتند.

افزایش ۲.۵ برابری تولیدات دفاعی با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: شبکه‌ای با بیش از ۹۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان با انگیزه و اراده‌ای بیشتر از قبل جنگ پای کار آمدند.

سردار طلایی نیک ادامه داد: ۵۰ طرح راهبردی دومنظوره با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست؛ از صنعت هوایی تا موتور دیزل برای ریل و کارخانجات صنعتی.

سردار طلایی نیک ادامه داد: یک روز هم تولید تسلیحات متوقف نشد و تولید تسلیحات ما در طول جنگ ۲.۵ برابر قبل جنگ شد.

وی گفت: ما از قبل جایگزین‌های امن برای مکان‌های تولید را درنظر گرفته بودیم و حتی یک روز هم تجهیز و تولید برای نیرو‌های مسلح قطع نشد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: بومی‌سازی صنعت دفاعی و استقرار تولید تسلیحات راهبردی در مناطق امن، موجب شد توان دفاعی کشور از حملات دشمن مصون بماند.

وی افزود: در مقابل، دشمن به دلیل وابستگی به شرکت‌های چندملیتی و زنجیره‌های تأمین خارجی، با کمبود برخی تسلیحات و مهمات مواجه شده و قادر به تأمین تجهیزات با سرعت تولید ایران نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان