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کسب ۸ مدال رنگارنگ تیم کشتی پیشکسوتان ایران در مسابقات جهانی

نمایندگان کشورمان در رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان که در کشور اردن برگزار شد، موفق به کسب مجموع ۸ مدال شامل ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۵ مدال برنز شدند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۱۵
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کشتی

به گزارش تابناک؛ رقابت‌های کشتی پیشکسوتان جهان روز‌های ۱۴ لغایت ۱۶ مهرماه در شهر امان کشور اردن برگزار شد.

 

نتایج کشتی‌گیران کشورمان به تفکیک گروه‌ها به شرح زیر است:

 

گروه A:

 

سیاوش دوستاریان، وزن ۷۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

 

محمد ریاحی دهکردی، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

 

گروه B:

 

میثم لشگری، وزن ۱۳۰ کیلوگرم، مقام اول (مدال طلا)

 

داود هدواوند، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

 

گروه C:

 

محمود رضا فولادوند، مقام دوم (مدال نقره)

 

گروه D:

 

بهاالدین کریم زاده، مقام دوم (مدال نقره)

 

جوهرعلی پرویزی، مقام سوم (مدال برنز)

 

گروه E:

 

علیرضا طالبیان، وزن ۸۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

 

منبع: ایرنا

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