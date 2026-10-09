کسب ۸ مدال رنگارنگ تیم کشتی پیشکسوتان ایران در مسابقات جهانی
نمایندگان کشورمان در رقابتهای کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان که در کشور اردن برگزار شد، موفق به کسب مجموع ۸ مدال شامل ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۵ مدال برنز شدند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۱۵| |
2 بازدید
به گزارش تابناک؛ رقابتهای کشتی پیشکسوتان جهان روزهای ۱۴ لغایت ۱۶ مهرماه در شهر امان کشور اردن برگزار شد.
نتایج کشتیگیران کشورمان به تفکیک گروهها به شرح زیر است:
گروه A:
سیاوش دوستاریان، وزن ۷۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)
محمد ریاحی دهکردی، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)
گروه B:
میثم لشگری، وزن ۱۳۰ کیلوگرم، مقام اول (مدال طلا)
داود هدواوند، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)
گروه C:
محمود رضا فولادوند، مقام دوم (مدال نقره)
گروه D:
بهاالدین کریم زاده، مقام دوم (مدال نقره)
جوهرعلی پرویزی، مقام سوم (مدال برنز)
گروه E:
علیرضا طالبیان، وزن ۸۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)
منبع: ایرنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟