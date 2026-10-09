کسب ۸ مدال رنگارنگ تیم کشتی پیشکسوتان ایران در مسابقات جهانی

نمایندگان کشورمان در رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان که در کشور اردن برگزار شد، موفق به کسب مجموع ۸ مدال شامل ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۵ مدال برنز شدند.