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تأکید پزشکیان بر گسترش همکاری‌های ایران و ارمنستان

پزشکیان در دیدار نخست‌وزیر ارمنستان، تقویت اعتماد متقابل و گسترش همکاری‌های دوجانبه را ضروری دانست.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۱۳
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پزشکیان

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، بر ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه، تقویت اعتماد متقابل و توسعه روابط دو کشور در همه زمینه‌ها تأکید کرد.

 

پزشکیان در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر در ترکمنستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان ایران و ارمنستان اظهار داشت: زمینه‌های فراوانی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد و امیدواریم روابط دوجانبه در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

 

رئیس‌جمهور با اشاره به همسایگی دو کشور و ضرورت تقویت تعاملات مشترک تصریح کرد: ایران و ارمنستان به‌عنوان دو کشور همسایه باید بتوانند در حوزه‌های مختلف با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

 

وی همچنین با تأکید بر اهمیت هماهنگی، همراهی و استمرار ارتباطات میان دو کشور خاطرنشان کرد: هر اندازه هماهنگی و همراهی خود را افزایش دهیم، زمینه تقویت اعتماد متقابل، تعمیق همدلی و تحکیم روابط دوجانبه بیش از پیش فراهم خواهد شد.

 

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت حفظ پایداری و ثبات در مناسبات دوجانبه تأکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری‌ها با ارمنستان در زمینه‌های مختلف اعلام داشت.

 

منبع: تسنیم

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور نحست وزیر ارمنستان دریای خزر
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