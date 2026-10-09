استادیار بیماری‌های ریه دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با اشاره به افزایش عفونت‌های تنفسی همزمان با فصل سرد سال در عین حال نسبت به پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و همچنین لزوم هوشیاری خانواده‌ها در اقدام به موقع جهت درمان عفونت‌های تنفسی بویژه در کودکان و گروه‌های پرخطر تاکید کرد.

به گزارش تابناک؛ دکتر معصومه قاسم‌پور علمداری، با بیان اینکه افزایش عفونت‌های تنفسی در فصل سرد سال موضوعی جدید نیست، گفت: انتظار افزایش عفونت‌های تنفسی کودکان با ورود به فصل سرد سال را داریم. افزایش عفونت‌های تنفسی موضوعی جدید برای فصل سرد سال نیست، چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد موج‌های آنفلوآنزا را سپری کرده‌ایم. ویروس‌هایی مانند آنفلوآنزا و رینوویروس‌ها (عامل سرماخوردگی) جزو شایع‌ترین ویروس‌های فصل سرد سال هستند.

هر سرماخوردگی یا سرفه به معنای عفونت شدید ریوی نیست

او درباره وضعیت عفونت‌های تنفسی کودکان توضیح داد: اغلب عفونت‌های تنفسی کودکان خوش‌خیم و خودمحدودشونده هستند. والدینی که کودک دارای علائم عفونت‌های تنفسی دارند، نباید در درجه اول خیلی نگران باشند. این احتمال وجود دارد کودک علائمی مانند گرفتگی بینی، سرفه و گلودرد داشته باشد، اما هر سرماخوردگی یا سرفه‌ای به معنای عفونت شدید ریوی نیست.

پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک

این فوق‌تخصص ریه کودکان درباره پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک توضیح داد: هر عفونتی نیازمند مصرف آنتی‌بیوتیک نیست، چراکه مصرف خودسرانه دارو می‌تواند احتمال بروز عوارض دارویی را افزایش دهد. تصور غلط خانواده‌ها این است که هر عفونتی باید با آنتی‌بیوتیک درمان شود؛ در حالی که پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و بدون‌تجویز پزشک بسیار مهم است. برخی خانواده‌ها بر تجویز آنتی‌بیوتیک اصرار می‌کنند، اما مردم باید بدانند که هر سرفه یا سرماخوردگی به آنتی‌بیوتیک نیاز ندارد.

ضرورت توجه به وضعیت کودکان به ویژه شیرخواران در فصل سرد سال

او با بیان اینکه شرایط محیطی برای انتقال عفونت‌های تنفسی در فصل سرد مهیا است، گفت: حضور افراد در محیط‌های بسته و گرم طی فصل سرد سال بیشتر می‌شود. در نتیجه، تماس‌های نزدیک‌تر کودک با افراد مختلف در مدارس و مهدکودک‌ها افزایش می‌یابد و انتقال ویروس‌های تنفسی نیز بیشتر می‌شود. کودکان جزو گروه‌های پرخطر هستند و می‌بایست میزان توجه به آنها افزایش یابد. خانواده‌ها می‌بایست به وضعیت کودکان به ویژه شیرخواران و شیرخواران کمتر از سه ماه، کودکان مبتلا به بیماری‌های ریوی، مبتلایان بیماری‌های زمینه‌ای یا خاص بیشتر توجه کنند؛ چرا که این احتمال وجود دارد عفونت‌های تنفسی در آنها شدیدتر باشد.

علائم خطر عفونت‌های تنفسی برای کودکان چیست؟

قاسم‌پور درباره زمان مراجعه کودکان مبتلا به علائم تنفسی به پزشک گفت: در آستانه فصل سرد سال قرار داریم؛ به طور قطع، میزان مراجعه عفونت‌های تنفسی افزایش می‌یابد. نکته حائز اهمیت برای پزشکان، شدت آبریزش بینی یا تب که در ابتدا اتفاق می‌افتد، نیست؛ بلکه تنفس غیرطبیعی، فرورفتگی قفسه سینه هنگام تنفس، تغییر رنگ و کبودی لب‌ها به هنگام تنفس و تغییر حال عمومی کودک است. منظور از حال عمومی این است که کودک خواب‌آلود باشد و نحوه تغذیه او تغییر کند؛ به نحوی که نتواند غذا بخورد یا مایعات کافی بنوشد.

این فوق‌تخصص ریه کودکان ادامه داد: خانواده‌ها می‌بایست به مسائلی مانند نحوه نفس‌کشیدن و حال عمومی کودک بسیار توجه کنند؛ چرا که نحوه نفس‌کشیدن نسبت به عدد ۲۴ ساعت اول بسیار مهم‌تر است. والدین کودکان باید علائم هشدار تنفسی را بشناسند و از اهمیت آن آگاه باشند. اگر خانواده‌ها با علائم اختلال تنفس، تغییر حال عمومی و بروز مشکل در توانایی خوردن کودک خود مواجه شدند، باید به پزشک مراجعه کنند.

محدویت دسترسی به واکسن آنفلوآنزا

قاسم‌پور درباره دسترسی به واکسن آنفلوآنزا توضیح داد: شرایط کنونی سبب شده با کمبود‌های دارویی و واکسن‌آنفلوآنزا مواجه شویم. واکسن‌های روسی و چینی در کشور توزیع شده و تصمیم پزشک می‌تواند مبنایی برای تزریق واکسن آنفلوآنزا باشد.

توجه به پیشگیری از عفونت‌های تنفسی

او با بیان اینکه خانواده‌ها باید به پیشگیری از عفونت‌های تنفسی توجه کنند، گفت: چند اقدام خیلی ساده مانند شست‌وشوی مرتب دست‌ها، تهویه مناسب هوا، توجه به انجام فعالیت‌های مناسب در مهدکودک‌ها و مدارس با توجه به بسته‌بودن فضا می‌تواند در پیشگیری از عفونت‌های تنفسی نقش داشته باشد. باز کردن پنجره‌ها برای چند دقیقه به تهویه هوا و کاهش انتقال ویروس کمک می‌کند.

مراقب تماس کودکان با بیماران باشیم

استادیار بیماری‌های ریه دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با بیان اینکه مراقب تماس کودکان با افراد بیمار باشیم، گفت: والدین و افراد بزرگ‌تر باید مراقب تماس کودک با افراد بیمار باشند. همچنین کودکی که علائم عفونت‌های تنفسی دارد، بهتر است تا زمانی که بهبودی او حاصل نشده به مدرسه فرستاده نشود تا فرصت استراحت داشته باشد و احتمال انتقال بیماری به کودکان و افراد دیگر کمتر شود. گاهی‌اوقات، والدین به دلیل اینکه کودک آنها فقط علائم سرماخوردگی دارد، به موضوع نفرستادن کودک به مدرسه توجه نمی‌کنند، اما بهتر است کودک بیمار یک تا دو روز استراحت کند و سپس به مدرسه برود.

هنوز با موج آنفلوآنزا مواجه نشده‌ایم

او با بیان اینکه تا به این لحظه با موج آنفلوآنزا مواجه نشده‌ایم، گفت: آمار و اطلاعات پایش عفونت‌های تنفسی منتهی به سوم مهر ماه نشان می‌دهد نسبت نمونه‌های مثبت از نظر کووید_۱۹ به ۱۷.۴ درصد و همچنین میزان مراجعات سرپایی برای عفونت‌های سرپایی نیز از ۶ به ۸ درصد رسید. اگر بخواهیم درباره مواجهه با موج آنفلوآنزا اظهار نظر کنیم، حداقل به یک تا دو هفته زمان نیاز داریم.

قاسم‌پور درباره افزایش عفونت‌های تنفسی گفت: افزایش عفونت‌های تنفسی را به وضوح مشاهده می‌کنیم. همکاری خانواده‌ها برای پیشگیری از عفونت‌های تنفسی به‌ویژه درباره اطفال و کودکان اهمیت بیشتری دارد. به نظر می‌رسد، سال سختی از نظر عفونت‌های تنفسی در پیش داشته‌باشیم. امیدواریم با رعایت نکات پیشگیری بتوانیم سال را به سلامت پشت سر بگذاریم.

منبع: ایسنا