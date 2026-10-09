سرعت لگد حیوانات چقدر است؟ مقایسه شترمرغ، کانگورو و گورخر و بررسی عواملی که قدرت ضربه آن‌ها را تعیین می‌کند.

به گزارش تابناک؛ وقتی صحبت از حیوانات سریع و قدرتمند می‌شود، معمولا ذهن ما به سمت سرعت دویدن آن‌ها می‌رود؛ اما بعضی از حیوانات سلاحی بسیار خطرناک‌تر از سرعت در اختیار دارند: پا‌های قدرتمند و لگد‌های سهمگین. شترمرغ، کانگوروی قرمز و گورخر از جمله حیواناتی هستند که می‌توانند در هنگام احساس خطر، از پا‌های خود برای دفاع استفاده کنند.

برخی برآورد‌ها سرعت حرکت پای این حیوانات هنگام لگد زدن را در محدوده ده‌ها کیلومتر بر ساعت قرار می‌دهند، اما اندازه گیری دقیق سرعت لگد در شرایط طبیعی بسیار دشوار است. به همین دلیل، اعداد منتشر شده در منابع مختلف می‌توانند تفاوت قابل توجهی با یکدیگر داشته باشند.

شترمرغ؛ پرنده‌ای با پا‌های شگفت انگیز

شترمرغ بزرگ‌ترین پرنده زنده جهان است و پا‌های بلند و بسیار قدرتمندی دارد. این پرنده به دلیل ساختار ویژه اندام‌های حرکتی خود می‌تواند با سرعت زیادی بدود و در صورت تهدید، از پاهایش برای دفاع استفاده کند.

شترمرغ در هر پا تنها دو انگشت دارد و انگشت بزرگ‌تر به یک پنجه بلند و قدرتمند ختم می‌شود. همین ترکیب می‌تواند لگد آن را به سلاحی جدی در برابر شکارچیان تبدیل کند. منابع معتبر تایید می‌کنند که شترمرغ در هنگام دفاع می‌تواند ضربه‌ای بسیار خطرناک وارد کند.

اعداد حدود ۸۰ تا ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت که گاهی برای سرعت لگد شترمرغ ذکر می‌شوند، باید با احتیاط در نظر گرفته شوند و به عنوان اندازه گیری قطعی علمی تلقی نشوند.

کانگوروی قرمز؛ پا‌هایی ساخته شده برای ضربه زدن

کانگوروی قرمز نیز یکی از نمونه‌های جالب در این مقایسه است. پا‌های عقبی بسیار قدرتمند این حیوان ابتدا برای پرش و جا به جایی سریع تکامل یافته‌اند، اما در هنگام درگیری می‌توانند به ابزار دفاعی موثری تبدیل شوند.

کانگورو هنگام مبارزه می‌تواند با تکیه بر دم قدرتمند خود، وزن بدن را به شکلی قرار دهد که پا‌های عقبی برای وارد کردن ضربه آزاد شوند. این حرکت باعث می‌شود لگد‌های آن تنها سریع نباشند، بلکه نیروی قابل توجهی نیز تولید کنند.

سرعت‌های حدود ۶۴ تا ۹۶ کیلومتر بر ساعت که برای لگد کانگوروی قرمز در برخی منابع غیررسمی مطرح شده‌اند، بنابراین بیشتر باید به عنوان برآورد تقریبی دیده شوند، نه یک رکورد قطعی.

گورخر؛ لگدی برای دفاع از پشت سر

گورخر نیز هنگام فرار از شکارچیان تنها به سرعت دویدن خود متکی نیست. اگر شکارچی بیش از حد نزدیک شود، لگد زدن با پا‌های عقبی یکی از روش‌های دفاعی آن است.

گورخر می‌تواند با چرخاندن بدن و استفاده از پا‌های عقبی، ضربه‌ای قدرتمند به مهاجم وارد کند. در اینجا نیز طول اندام ها، جرم عضلات و سرعت حرکت پا در قدرت نهایی ضربه نقش دارند.

به همین دلیل، مقایسه این حیوانات تنها بر اساس یک عدد به نام «سرعت لگد» چندان دقیق نیست. جرم بدن، شتاب پا، طول اندام، محل برخورد و سطح تماس همگی تعیین می‌کنند که یک ضربه تا چه اندازه خطرناک باشد.

سرعت تنها معیار قدرت نیست

شاید جذاب باشد که شترمرغ، کانگورو و گورخر را براساس سرعت لگد رتبه بندی کنیم، اما در واقع یک لگد قدرتمند حاصل ترکیبی از عوامل مختلف است. حیوانی ممکن است پای سریع تری داشته باشد، اما حیوان دیگر به دلیل وزن بیشتر یا ساختار عضلانی متفاوت، نیروی بیشتری به هدف منتقل کند.

در مورد شترمرغ، به عنوانت نمونه، پژوهش‌های مربوط به حرکت این پرنده نشان داده‌اند که ساختار پا‌های بلند، تاندون‌های کشسان و نحوه توزیع عضلات، نقش مهمی در توانایی حرکتی آن دارند.

از این رو، اگرچه اعداد موجود در اینفوگرافیک جذاب‌اند، واقعیت مهم‌تر این است که هر سه حیوان از اندام‌های حرکتی قدرتمند خود به عنوان بخشی از سیستم دفاعی استفاده می‌کنند؛ سلاحی طبیعی که در فاصله نزدیک می‌تواند برای یک شکارچی بسیار خطرناک باشد.

منبع: عصر ایران