افت تاریخی ذخایر گاز اروپا پیش از زمستان

ذخایر گاز اروپا به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده و نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی زمستان افزایش یافت است.

به گزارش تابناک؛ ذخایر گاز طبیعی در تأسیسات زیرزمینی اروپا به ۷۲.۹۷ درصد ظرفیت رسیده است؛ سطحی که برای این تاریخ از زمان آغاز ثبت داده‌ها در سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه محسوب می‌شود و نگرانی‌ها درباره آمادگی این منطقه برای تأمین انرژی در فصل سرد پیش رو را افزایش داده است.

بر اساس داده‌های «زیرساخت گاز اروپا» (GIE)، میزان ذخایر گاز اتحادیه اروپا تا ۶ اکتبر به حدود ۷۹.۹ میلیارد متر مکعب رسیده است؛ رقمی که ۱۱.۶ میلیارد متر مکعب کمتر از مدت مشابه سال گذشته و پایین‌ترین حجم ذخایر از سال ۲۰۱۳ تاکنون است.

سطح ذخایر کنونی ۱۵.۱۱ واحد درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله برای این تاریخ است. ذخایر گاز اروپا در مدت مشابه سال گذشته ۸۲.۹ درصد ظرفیت تأسیسات ذخیره‌سازی را تشکیل می‌داد.

با وجود آنکه میانگین نرخ تزریق گاز به تأسیسات ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا در اکتبر امسال همچنان بالاترین میزان در چهار سال گذشته است، کاهش دما در منطقه سرعت تزریق را کند کرده است. اروپا همچنین ماه‌های تابستان را که بهترین فرصت برای تکمیل ذخایر گاز پیش از آغاز فصل سرما محسوب می‌شوند، پشت سر گذاشته است.

کسری ذخایر، چالش اصلی تأمین گاز زمستانی

از زمان آغاز فصل تزریق گاز در آوریل، خالص تزریق به تأسیسات ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا به ۴۹ میلیارد متر مکعب رسیده است؛ با این حال، اروپا تاکنون تنها ۷۲ درصد از حجم گاز مورد نیاز برای زمستان پیش رو را تأمین کرده است.

شرکت گازپروم پیش‌تر هشدار داده بود که ممکن است ذخایر گاز اروپا حتی به ۷۵ درصد ظرفیت نیز نرسد و این منطقه پاییز و زمستان دشواری را پیش رو داشته باشد.

خبرگزاری تاس نیز پیش‌تر گزارش داده بود که اروپا ممکن است فصل گرمایش را با پایین‌ترین سطح ذخایر گاز در تاریخ آغاز کند. برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تا زمان شروع معمول دوره پاییز و زمستان ممکن است تنها ۷۰ تا ۷۵ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی خود را پر کنند؛ سطحی که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای آغاز فصل گرمایش خواهد بود.

الزام ذخیره‌سازی ۹۰ درصدی زیر فشار

بر اساس مقررات کمیسیون اروپا، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا موظف‌اند ذخایر تأسیسات زیرزمینی خود را در فاصله اول اکتبر تا اول دسامبر هر سال به ۹۰ درصد ظرفیت برسانند. این مقررات برای مواجهه با شرایط دشوار، حاشیه انعطاف‌پذیری ۱۰ درصدی نیز در نظر گرفته است.

برای دستیابی به این استاندارد، خالص تزریق گاز به تأسیسات ذخیره‌سازی اروپا باید تا آغاز فصل پاییز و زمستان ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به دست‌کم ۶۸ میلیارد متر مکعب برسد.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اروپا با توجه به پیش‌بینی زمستانی ملایم، آمادگی دارد حد نصاب ذخیره‌سازی گاز برای سال جاری را به ۸۰ درصد کاهش دهد.

کاهش سطح ذخایر نسبت به سال‌های گذشته، در کنار کند شدن روند تزریق با افت دما و فاصله موجود تا اهداف ذخیره‌سازی، تأمین گاز مورد نیاز اروپا در ماه‌های سرد را به یکی از چالش‌های پیش روی این منطقه تبدیل کرده است.

منبع: تسنیم