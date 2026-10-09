در پی حمله روز گذشته یمن به فرودگاه ریاض، تاکنون صد‌ها پرواز در دو فرودگاه ریاض و جده لغو شده‌اند.

به گفته منابع عربی، تا ساعت ۳:۳۴ بامداد امروز، ۸۶ پرواز به مقصد و از فرودگاه ریاض لغو شده و ۴۰ پرواز نیز با تاخیر مواجه شدند.

به گزارش تابناک؛ بر اساس اطلاعات دیروز، تعداد پرواز‌های لغو شده در ریاض ۳۳۶ پرواز و در جده ۱۰۲ پرواز بوده است.

لغو گسترده پرواز‌ها پس از آن است که روز گذشته در حمله موشکی ارتش یمن، یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت ونابود شد.

ساعاتی پیش نیز سخنگوی دولت یمن همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای حفظ امنیت خود و مسافرانشان از فرودگاه‌های عربستان فاصله بگیرند و گفت آسمان و فرودگاه‌های عربستان به استثنای آسمان مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره، در چارچوب عملیات نیرو‌های مسلح یمن قرار گرفته است.

در این میان گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا آلمان و شرکت ایر ایندیا به همراه دو شرکت هواپیمایی دیگر هندی، پرواز‌های خود به ریاض را به حالت تعلیق درآوردند.

منبع: تسنیم