En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

لغو گسترده پرواز‌ها در فرودگاه ریاض و جده

در پی حمله روز گذشته یمن به فرودگاه ریاض، تاکنون صد‌ها پرواز در دو فرودگاه ریاض و جده لغو شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۰۹
| |
893 بازدید
یمن

به گفته منابع عربی، تا ساعت ۳:۳۴ بامداد امروز، ۸۶ پرواز به مقصد و از فرودگاه ریاض لغو شده و ۴۰ پرواز نیز با تاخیر مواجه شدند.

 

به گزارش تابناک؛ بر اساس اطلاعات دیروز، تعداد پرواز‌های لغو شده در ریاض ۳۳۶ پرواز و در جده ۱۰۲ پرواز بوده است.

 

لغو گسترده پرواز‌ها پس از آن است که روز گذشته در حمله موشکی ارتش یمن، یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه ریاض هدف قرار گرفت ونابود شد.

ساعاتی پیش نیز سخنگوی دولت یمن همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای حفظ امنیت خود و مسافرانشان از فرودگاه‌های عربستان فاصله بگیرند و گفت آسمان و فرودگاه‌های عربستان به استثنای آسمان مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره، در چارچوب عملیات نیرو‌های مسلح یمن قرار گرفته است.

 

در این میان گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا آلمان و شرکت ایر ایندیا به همراه دو شرکت هواپیمایی دیگر هندی، پرواز‌های خود به ریاض را به حالت تعلیق درآوردند.

 

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن فرودگاه جده فرودگاه ریاض عربستان انصارلله جنگ یمن لغو پروزاها
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۹ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005rev
tabnak.ir/005rev