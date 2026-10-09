علیرضا بیرانوند بعد از بازی استقلال و تراکتور، در جمع خبرنگاران ضامن نارنجک را با حرف‌هایش کشید و انفجار رخ داد؛ انفجاری که ترکش‌های آن به خودش اصابت کرد و احتمالاً در روزهای آینده تبعات بیشتری هم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، شروع دوباره لیگ برتر بعد از وقفه به دلیل فیفادی و دو بازی تدارکاتی تیم ملی مقابل ازبکستان و روسیه، با حواشی خاص و قابل توجهی همراه شد. بعد از جنگ و دعوای مدیران فوتبال ایران در برنامه زنده تلویزیونی، نوبت به بازیکنان رسید و این‌بار آنها پرچمدار جنجال شدند.

اغراق نیست اگر بگوییم که فوتبال ایران مقطعی عجیب و زشت را سپری می‌کند. مقطعی که به معنای واقعی، حاشیه بر متن سایه انداخته و بیش از آنکه شاهد مسائل فنی و پیشرفت باشیم، در حال سقوط در تمام عرصه‌ها و بخش‌های آن هستیم.

تیم ملی با هدایت امیر قلعه‌نویی، فیفادی ناموفق و انتقادبرانگیزی را پشت سرگذاشت و در ادامه فدراسیون‌نشین‌ها در خیابان سئول هم توان تدارک و نهایی کردن بازی سوم را نداشتند تا تعطیلی لیگ بدون هیچ دلیل و دستاوردی، چند روز بیشتر شود. از سویی تعدادی از مسئولان فدراسیون در یک دورهمی تلویزیونی، نقطه آبادی باقی نگذاشتند و برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر، تبدیل به محلی برای رونمایی از هرج و مرج و کشمکش‌های منفعت‌طلبانه شد.

با این اوصاف، بازی بزرگ هفته هشتم و گل سرسبد دیدارهای این هفته از مسابقات هم به خاستگاه جدیدی برای تولید حاشیه و جنجال تبدیل شد. باشگاه تراکتور به جمع باشگاه‌هایی پیوست که به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز خارجی از استقلال شکایت کرد. اما از این ماجرا بگذریم و سراغ اتفاقات بعد از مصاف آبی‌های تهران با قرمزهای تبریز برویم که با نتیجه تساوی یک - یک پایان یافت. جایی که یک نام آشنا در بسیاری از حواشی و جنجال‌های چند سال اخیر فوتبال ایران، باز هم خودش را در متن قرار داد.

نارنجک بیرانوند با انفجار شدید

علیرضا بیرانوند در جمع خبرنگاران، ضامن نارنجک را با حرف‌هایش کشید و انفجار رخ داد؛ انفجاری که ترکش‌های آن به خودش اصابت کرد و احتمالاً در روزهای آینده تبعات بیشتری هم خواهد داشت. دروازه‌بان شماره یک تیم ملی در میکسدزون ورزشگاه یادگار امام با صراحت به انتقاد از مدیریت تراکتور پرداخت و تهدید به جدایی کرد.

بیرو در بخشی از صحبت‌هایش درباره شرایط مالی تراکتور، مدیران این باشگاه را خطاب قرار داد و گفت: «از مالک باشگاه، آقای زنوزی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره خواهش می‌کنم اجازه ندهند حاشیه وارد تیم شود. تراکتور یکی از تیم‌های بیمار فوتبال ایران است و باید ابتدا مشکلات داخل خانواده خودش را حل کند. ممکن است هواداران فکر کنند تیمی که دو فصل قبل قهرمان شده و برای سه جام می‌جنگد، از نظر مالی شرایط فوق‌العاده‌ای دارد، اما واقعیت این نیست. بازیکنان ما تا امروز حدود هفت درصد قراردادهایشان را گرفته‌اند. تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، برای سه جام رقابت می‌کند و بازیکنان باکیفیتی دارد، اما من هر روز می‌بینم که بچه‌ها دغدغه مالی دارند و این موضوع ناراحتم می‌کند.»

دروازه‌بان تراکتور با انتقاداتی صریح که مشخصاً مربوط به حجت کریمی بود، افزود: «از بیرون همه تصور می‌کنند آقای زنوزی برای تیم حلوا پخش می‌کند، اما چنین خبری نیست. از مدیرعامل، هیئت‌مدیره و مالک باشگاه می‌خواهم به جای اینکه حاشیه وارد تیم کنند و اینکه به فلان مربی بپرند یا مدیران دیگر یا هیئت مدیره دیگر، ابتدا به وضعیت بازیکنان و شرایط داخل خانواده تیم رسیدگی کنند و بعد بروند بیرون حاشیه درست کنند. برای موفقیت، باید ذهن داخل خانواده تیم آرام باشد.» بیرانوند در حالی این صحبت ها را مطرح کرد که حجت کریمی مدیرعامل تراکتور در برنامه فوتبال برتر با علی خطیر دیگر عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیرعامل سابق استقلال، دچار درگیری لفظی شدیدی شد.

خیلی زود تبعات این مصاحبه آشکار شد و باشگاه تراکتور دقایقی بعد در صفحه رسمی خود نوشت: «علیرضا بیرانوند با تصمیم جواد نکونام، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، به دلیل انجام مصاحبه خلاف واقع و ایجاد حاشیه از تیم کنار گذاشته شد و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفت.» البته این شروع حواشی برای تیم تبریزی بود که به سرعت نور به تعدادی دیگر از اعضای این باشگاه هم سرایت کرد. شجاع خلیل‌زاده، کاپیتان تراکتور بلافاصله موضع گرفت و با انتشار یک استوری، از مالک باشگاه حمایت کرد: «از مالک محترم باشگاه آقای زنوزی قدردانی می کنیم که در تمام این مدت با حمایت‌های خود در کنار تیم بوده‌اند و در شرایط دشوار اقتصادی و حتی در روزهای آغاز جنگ، حقوق کامل بازیکنان را پرداخت کردند.» او در ادامه نوشت: «ما بازیکنان تراکتور متحد و یکدل تا پایان فصل برای سربلندی این تیم و خوشحالی هواداران تلاش خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم پاسخ شایسته‌ای به حمایت‌های همیشگی هواداران و محبت‌های مالک محترم باشگاه بدهيم.»

خداداد عزیزی هم در متن اینستاگرامی نسبتاً مفصل به این موضوع ورود کرد و در واقع علیه بیرو موضع گرفت. مدیر محروم تیم فوتبال تراکتور در بخشی از نوشته‌اش تأکید کرد که مشکل مالی وجود ندارد و در این مدت اوضاع نسبت به شرایط خوب هم بوده است: «لازم می‌دانم به نمایندگی از هواداران و بازیکنان، از حاجی زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، تشکر و قدردانی کنم. من در این دو سال از نزدیک شاهد بودم که ایشان در شرایط سخت اقتصادی این روزها، چقدر برای حفظ آرامش مالی تیم و پرداخت قرارداد بازیکنان تلاش و تأکید داشته است. شاید خیلی‌ها این تلاش‌ها را نبینند، اما ما که داخل تیم هستیم، می‌بینیم. در حالی که طبق مقررات و صحبت‌های مسئولان فدراسیون، پرداخت ۷۵ درصد قراردادها می‌تواند ملاک باشد، تراکتور فصل قبل حدود ۹۵ درصد پرداختی داشته که در شرایط فعلی فوتبال ایران، اتفاقی کم‌نظیر است.» بخش پایانی متن خداداد، مؤید آن است که احتمال آرام شدن اوضاع به سود بیرانوند پس از جنجال اخیر، بسیار کم است: «به طرفداران پرشور تراکتور قول می‌دهم مدیریت باشگاه به هیچکس اجازه نخواهد داد این تیم دوست‌داشتنی را وارد حاشیه کند و با تمام قدرت در کنار جواد نکونام هستیم و نشان داده‌ایم و نشان خواهیم داد که ما یک تیم هستیم و متکی به فرد نبوده‌ایم و برای قهرمانی خواهیم جنگید و اطمینان داریم آقای زنوزی مانند گذشته چه از لحاظ روحی و روانی و مالی حامی ما خواهد بود.»

اتهام کریمی به بیرانوند؛ دریافت گل عجیب از استقلال

پس از انتشار خبر کنار گذاشته شدن بیرانوند از تیم تراکتور، حجت کریمی در گفت‌وگویی صحبت‌های مهم و بعضاً جنجالی مطرح کرد. مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: «فصل گذشته در حالی که باشگاه تراکتور طبق مصوبه سازمان لیگ می‌توانست ۷۰ درصد قراردادها را پرداخت کند‌، تمام بازیکنان تراکتور ۹۶ درصد قراردادشان را دریافت کردند و آقای بیرانوند هم ۱۱۰ درصد دریافتی داشتند، آن هم در حالی که سایر تیم‌ها ۶۰ تا ۶۵ درصد قراردادها را بیشتر پرداخت نکردند‌. ضمن اینکه در سال جدید هم ایشان تنها بازیکنی هستند که ۳۵ درصد قراردادشان را دریافت کردند و تفاوت زیادی با بازیکنان دیگر دارند که هشت درصد گرفته‌اند. تصور می‌کنم که صحبت‌های امشب، آن هم بعد از بازی خوبی که مقابل استقلال انجام دادیم، کار بسیار غیرحرفه‌ای بود که از طرف یک بازیکن باتجربه رقم خورد و مایه ناراحتی همه ما، به خصوص هواداران تراکتور شد.»

مدیرعامل باشگاه تراکتور به صحبت بیرانوند درباره جدایی از این تیم بعد از خدمت سربازی هم واکنش نشان داد و در ادامه جملاتی بیان کرد که در واقع رنگ و بوی اتهام‌زنی داشت: «بنابر آنچه من به عنوان مدیرعامل باخبر هستم، ایشان در قرارداد با تراکتور هستند و بعد از خدمت سربازی هم در خدمت‌شان هستیم. برای ما جالب بود که آقای بیرانوند بلافاصله پس از بازی به رختکن استقلال رفتند و به بازیکنان این تیم خسته نباشید گفتند، آن هم قبل از اینکه به هم‌تیمی‌های خودش خسته نباشید بگویند. من فکر می‌کنم باید هم در زندگی شخصی و زندگی ورزشی، کمی بامعرفت‌تر باشیم. ضمن اینکه نمایش خوبی نداشتند و باید نظر کارشناسان را درباره گلی هم که وارد دروازه تیم ما شد، پرسید.»

بیرانوند از مدیرعامل تراکتور شکایت می‌کند

جمله پایانی صحبت‌های حجت کریمی، باعث شد تمام اتفاقات از حالت حاشیه و جنجال خارج و وارد فاز جدیدی شود. علیرضا بیرانوند شبانه با انتشار یک استوری نسبت به صحبت‌های مدیرعامل باشگاه، واکنش نشان داد. او در بخشی از استوری‌اش، کریمی را تهدید کرد: «پیرو اظهارات اخیر مدیرعامل محترم باشگاه درباره حضور اینجانب در رختکن تیم رقیب و همچنین طرح شبهاتی درباره عملکردم در صحنه گل دریافتی، لازم می‌دانم موضع خود را به‌صورت شفاف اعلام کنم. احترام به باشگاه، هواداران و فوتبال وظیفه من بوده و هست؛ اما این احترام به معنای چشم‌پوشی از حقوق قانونی و حرفه‌ای خودم نیست. بدین‌وسیله حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی و انضباطی ذی‌صلاح محفوظ می‌دانم و انتظار دارم در خصوص اظهارات مطرح‌شده، توضیحات روشن و مستند ارائه شود. اعتبار حرفه‌ای من برایم ارزشمند است و دفاع از آن را از مسیر قانون دنبال خواهم کرد.»