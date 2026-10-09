کار، هویت انسان را شکل می‌دهد اما همزمان بدن و روان را فرسوده می‌کند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، آمارهای معتبر جهانی و مطالعات ایرانی نشان می‌دهد هر شغل، الگوی بیماری خاص خود را دارد. اختلالات اسکلتی-عضلانی در صدر فهرست قرار دارد، اما فرسودگی روانی، کاهش شنوایی، بیماری‌های تنفسی و قلبی-عروقی نیز بسته به ماهیت کار، چهره غالب می‌گیرند.

شناخت این واقعیت‌ها، نه برای ایجاد ترس، بلکه برای طراحی سیاست‌های پیشگیرانه، معاینات دوره‌ای هدفمند و بهبود شرایط کار ضروری است. بدن انسان محدودیت دارد و شغل، اگر مراقبت نشود، می‌تواند آن را فرسوده کند. آمارها هشدار می‌دهند، اما در عین حال راه را برای اقدام نشان می‌دهند.

در این گزارش، بر پایه داده‌های مستند بین‌المللی و پژوهش‌های ایرانی، تصویری دقیق از شایع‌ترین بیماری‌ها در برخی از مشاغل ترسیم می‌شود.

پزشکان و پرستاران: فرسودگی و فشار مضاعف

نزدیک به نیمی از پزشکان حداقل یک نشانه فرسودگی شغلی را تجربه می‌کنند. خطر اضطراب، افسردگی و PTSD در این گروه بالاتر است. جراحان با آسیب‌های ستون فقرات و شانه روبه‌رو هستند. پرستاران نیز در معرض فشار فیزیکی سنگین قرار دارند. در ایران، حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد پرستاران و کارکنان بیمارستانی از کمردرد و گردن‌درد رنج می‌برند. کمبود نیروی انسانی و شیفت‌های طولانی، فرسودگی را تشدید کرده و نرخ ترک شغل را بالا برده است. مشکلات اسکلتی-عضلانی در مشاغل بیمارستانی ایران حدود ۵۰ درصد گزارش شده است.

معلمان: درد کمر، گردن و صدای خسته

مطالعات جهانی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در معلمان را حدود ۶۸ درصد برآورد کرده‌اند؛ درد گردن و کمر هر کدام نزدیک به ۴۷ درصد. مشکلات صوتی، سردرد و خستگی مزمن نیز شایع است. در ایران، فراتحلیل‌ها شیوع کلی این اختلالات را بالا نشان می‌دهند.

مطالعه‌ای در سنندج شیوع ۸۰ درصدی را گزارش کرد که کمر با ۶۰ درصد و گردن با ۴۰ درصد در صدر بودند. در معلمان دارای اضافه‌وزن، درد زانو به ۷۵ درصد و درد کمر به ۶۹ درصد می‌رسد. استرس شغلی معلمان نیز در برخی گزارش‌ها حدود ۵۵ درصد برآورد شده است.

کارگران ساختمان و صنایع: سقوط، کمردرد و کاهش شنوایی

سقوط همچنان عامل اصلی مرگ‌های شغلی در ساخت‌وساز است و حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد تلفات را تشکیل می‌دهد. اختلالات اسکلتی-عضلانی شایع‌ترین علت غیبت از کار است. در ایران، کمردرد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های شغلی و دومین علت غیبت کارکنان محسوب می‌شود. مطالعه‌ای روی پرونده‌های طب کار ۶۹۵۳ کارگر صنعتی در سال ۱۴۰۲ نشان داد کاهش شنوایی با ۳۷ درصد شایع‌ترین بیماری شغلی است و کمردرد با نزدیک به ۱۱ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. در کارگران نساجی اصفهان، بیش از ۴۵ درصد مشکلات اسکلتی-عضلانی داشتند. بیماری‌های تنفسی ناشی از گردوغبار و آسیب‌های پوستی نیز در صنایع شیمیایی و معدنی شایع است.

کارمندان اداری و متخصصان فناوری اطلاعات: دردهای فوقانی

نشستن طولانی‌مدت و کار با رایانه، گردن‌درد، شانه و مچ دست را به معضل اصلی تبدیل کرده است. در ایران، بیشترین کمردرد شغلی در کارکنان اداری با شیوع حدود ۵۳ درصد مشاهده شده و درد شانه در کاربران رایانه نزدیک به ۴۱ درصد است. فراتحلیل‌های ایرانی نشان می‌دهد گردن‌درد حدود ۳۹ درصد و کمردرد ۴۹ درصد شیوع کلی دارد. این گروه همچنین در معرض چربی خون بالا و فشار خون به‌عنوان بیماری‌های غیرشغلی شایع قرار دارند.

رانندگان: کمردرد و مشکلات قلبی-عروقی

رانندگان به دلیل نشستن طولانی و ارتعاش، در معرض اختلالات اسکلتی-عضلانی به‌ویژه کمردرد هستند. در ایران نیز رانندگان در فهرست مشاغل پرخطر برای این اختلالات قرار دارند. استرس شغلی و کم‌تحرکی، خطر بیماری‌های قلبی-عروقی را افزایش می‌دهد.

کشاورزان و کارگران کشاورزی: آرتروز و آسیب‌های مزمن

کشاورزی از مشاغل با بالاترین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی است؛ مطالعات جهانی شیوع کلی را تا ۸۷ درصد برآورد کرده‌اند. آرتروز زانو و لگن، پوکی استخوان و درد کمر شایع‌اند. تماس با گردوغبار و سموم نیز بیماری‌های تنفسی و پوستی را افزایش می‌دهد. در ایران، کارگران این بخش در معرض خطرات مشابه قرار دارند، هرچند آمار تفکیک‌شده محدود است.

خبرنگاران و هنرمندان: زخم‌های نامرئی روان

خبرنگاران با نرخ بالای فرسودگی (حدود ۶۰ درصد در مطالعات اروپایی)، اضطراب، افسردگی و PTSD روبه‌رو هستند؛ به‌ویژه کسانی که رویدادهای تروماتیک را پوشش می‌دهند.

موسیقی‌دانان در زمره مشاغل با بالاترین نرخ خودکشی قرار دارند و مشکلات شنوایی و حنجره در آن‌ها شایع است. هنرمندان تجسمی با افزایش خطر برخی سرطان‌ها مرتبط با حلال‌ها مواجه بوده‌اند.

تصویر کلی در ایران

در ایران، اختلالات اسکلتی-عضلانی (به‌ویژه کمردرد) شایع‌ترین بیماری شغلی در میان کارگران، کارمندان، معلمان و پرستاران است. کاهش شنوایی در صنایع، بیماری‌های تنفسی در معادن و کارخانه‌ها و استرس شغلی در مشاغل پرفشار، الگوهای غالب هستند. سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده بیش از ۴۰ درصد حوادث شغلی گزارش‌شده مربوط به بیماری‌های مزمن ناشی از کار است. سالانه هزاران نفر دچار عوارض طولانی‌مدت می‌شوند.

این آمارها هشدار می‌دهند که شغل، اگر بدون حمایت ارگونومیک، معاینات دوره‌ای و مدیریت استرس پیش برود، به تدریج بدن را فرسوده می‌کند. پیشگیری، نه درمان پس از وقوع، راه اصلی حفظ سلامت نیروی کار است. شناخت دقیق این الگوها، نخستین گام برای طراحی محیط‌های کاری انسانی‌تر است.