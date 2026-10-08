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پیام خاص سخنگوی دولت به مناسبت روز کودک

سخنگوی دولت به یاد کودکان میناب نوشت: در روز کودک، جای کودکان میناب خالی است؛ کودکانی که حق داشتند بزرگ شوند و رؤیا ببافند.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۹۵
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فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب ( پنجشنبه ۱۶ مهر) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«در روز کودک، جای کودکان میناب خالی است؛ کودکانی که حق داشتند بزرگ شوند و رؤیا ببافند. آنان که جنگ را بر ایران تحمیل کردند، باید پاسخگوی کودکی‌های ناتمام و صندلی‌های خالی کلاس‌ها باشند.

صلح حق کودکان است؛ هیچ ادعایی، کشتن کودکان را توجیه نمی‌کند.»

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فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز کودک میناب کودکان شهادت جنگ مدرسه میناب
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