مدارس کیش یک هفته غیرحضوری شد

سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه شورای تامین و طبق اعلام آموزش و پرورش کیش، مدارس کیش هفته آینده نیز غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش تابناک، بر پایه ابلاغیه شورای تامین و طبق اعلام آموزش و پرورش کیش، آموزش در استان هرمزگان از جمله کیش، طی دو هفته گذشته، به صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد جریان داشته است که این شرایط برای یک هفته دیگر تمدید شد.

در سال تحصیلی جاری، ۹ هزار و ۵۰۰ دانش آموز جزیره کیش با حضور در ۳۵۰ کلاس درس در ۵۰ آموزشگاه و با هدایت ۶۰۰ معلم و مربی در حال آموزش هستند.