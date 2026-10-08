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مدارس کیش یک هفته غیرحضوری شد

سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه شورای تامین و طبق اعلام آموزش و پرورش کیش، مدارس کیش هفته آینده نیز غیرحضوری خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۹۰
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به گزارش تابناک، بر پایه ابلاغیه شورای تامین و طبق اعلام آموزش و پرورش کیش، آموزش در استان هرمزگان از جمله کیش، طی دو هفته گذشته، به صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد جریان داشته است که این شرایط برای یک هفته دیگر تمدید شد.

در سال تحصیلی جاری، ۹ هزار و ۵۰۰ دانش آموز جزیره کیش با حضور در ۳۵۰ کلاس درس در ۵۰ آموزشگاه و با هدایت ۶۰۰ معلم و مربی در حال آموزش هستند.

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هرمزگان کیش مدارس آموزش غیر حضوری آموزش مجازی
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