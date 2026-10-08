گاف عجیب وزیر نیرو درباره پرچم ایران!

به گزارش تابناک، عباس علی آبادی، وزیر نیرو در سفر به افغانستان با وزیر مالیه این کشور دیدار کرد.

وی در بخشی از گفت‌وگوی خود در این دیدار به پرچم جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران سرشار از کلمه لا اله الا الله است!

این در حالی است که در پرچم ایران کلمه «الله اکبر» به خط کوفی تکرار شده است.