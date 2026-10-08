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گاف عجیب وزیر نیرو درباره پرچم ایران!

وزیر نیرو در دیدار وزیر مالیه افغانستان درباره پرچم ایران اظارنظر عجیبی مطرح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۸۴
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پرچم ایران

به گزارش تابناک، عباس علی آبادی، وزیر نیرو در سفر به افغانستان با وزیر مالیه این کشور دیدار کرد. 

وی در بخشی از گفت‌وگوی خود در این دیدار به پرچم جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران سرشار از کلمه لا اله الا الله است!

گاف علی ابادی

این در حالی است که در پرچم ایران کلمه «الله اکبر» به خط کوفی تکرار شده است.

 

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علی آبادی وزیر نیرو گاف پرچم ایران
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