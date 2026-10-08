تصاویر جدید از حملات ایران به پایگاه «عدیری» آمریکا

تصاویر جدیدی که به دست شبکه سی‌بی‌اس نیوز رسیده، خسارات گسترده‌ای را در پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکایی در کویت پس از حملات موشکی و پهپادی ایران نشان می‌دهد. نظامیان آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، در مصاحبه با سی‌بی‌اس پایگاه العدیری را «کاملاً نابود شده» توصیف کرده و گفتند که ایران «آنها را به شدت مورد اصابت قرار داد».