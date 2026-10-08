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دریادلان سپاه ثابت کردند زمان «بزن در رو» به پایان رسیده

سازمان بسیج مستضعفین در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دریادلان نیروی دریایی سپاه در پهنه نیلگون خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز، معادلات دشمن را به هم ریختند.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۸۰
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نیروی دریایی سپاه

به گزارش تابناک، متن پیام سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت ۱۶ مهر روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن شانزدهم مهرماه، روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به سرداران، فرماندهان و دریادلان غیور این نیروی مقتدر و جان‌برکف تبریک و تهنیت می‌گوییم. این روز، یادآور حماسه‌ای جاودان در تاریخ دفاع مقدس و جانفشانی شهید نادر مهدوی و همرزمانش، سرلشگر شهید علیرضا تنگسیری و یارانش و نیز بسیجیان مردمی سازماندهی شده در نیروی دریایی سپاه برابر متجاوزین آمریکایی صهیونی است؛ آنگاه که رزمندگان دلیر نیروی دریایی سپاه در برابر تجاوز مستقیم نظامیان آمریکایی ایستادند و با نبردی جانانه، ابهت پوشالی به‌اصطلاح بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را در هم شکستند.

اکنون نیز بیش از هفت ماه از جنگ تحمیلی رمضان و چندین ماه از نبرد هرمز می‌گذرد؛ نبردهایی که در آنها، نیروی دریایی سپاه بار دیگر ثابت کرد که نامش با ایمان، ابتکار و شجاعت عجین شده است. در این مدت، دریادلان ما در پهنه نیلگون خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز، با هوشیاری و آمادگی کامل، معادلات دشمن را به هم ریختند و مدیریت هوشمند این آبراه حیاتی را در دست گرفتند. تنگه هرمز امروز به گلوگاهی برای اقتدار ایران اسلامی تبدیل شده و هرگونه تحرک دشمن در این منطقه با پاسخ کوبنده مواجه می‌شود .

نیروی دریایی سپاه در طول این ماه‌ها نشان داد که نه تنها مدافع مرزهای آبی ایران است، بلکه به یک قدرت بازدارنده بلامنازع در منطقه تبدیل شده که می‌تواند منافع ملی و امنیت اقتصادی کشور را در دورترین نقاط آبی نیز تضمین کند. رزمندگان این نیرو در جنگ رمضان و نبرد هرمز، ضربات سنگینی بر پیکره ناوگان متجاوز دشمن وارد آوردند و ثابت کردند که زمان «بزن در رو» به پایان رسیده است.

سازمان بسیج مستضعفین به نمایندگی از میلیون‌ها بسیجی غیور، بر خود می‌بالد که در کنار شما دریادلان، پاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی است. از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون شما را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسئلت می‌نماییم.

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