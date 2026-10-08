وزیر اقتصاد: مردم برای افزایش رقم کالابرگ صبر کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تصمیم نهایی درباره افزایش رقم کالابرگ هنوز اتخاذ نشده است، از مردم خواست فعلا در این زمینه صبر کنند گفت: اقداماتی از سوی دولت در حال انجام است که در صورت تصویب، می‌تواند اخبار خوبی برای مردم به همراه داشته باشد.

به گزارش تابناک، سیدعلی مدنی‌زاده - وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران - در حاشیه مراسم ختم مادر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش رقم کالابرگ اظهار کرد: درباره افزایش رقم کالابرگ باید بگویم که چون هنوز تصمیمات نهایی نشده، باید صبر کرد و مردم فعلا صبر کنند.

او در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای آمریکا نیز گفت: قبلا هم گفتم که دولت آمریکا حرف‌های زیادی می‌زند و می‌گوید اقتصاد و قدرت نظامی ایران را از پا درآورده است، اما همچنان سر پا هستیم و برنامه‌های زیادی را طراحی کرده‌ایم که در روزهای آینده عملی خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره وضعیت تورم و گرانی نیز اظهار کرد: تورم و گرانی مردم را اذیت می‌کند و کاهش قدرت خرید آنها را درک می‌کنیم، اما کارهایی از سوی دولت در حال انجام است که اگر به تصویب دولت برسد، اخبار خوبی برای مردم خواهد بود.