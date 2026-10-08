سقوط تاریخی B2 /بمب افکن میلیارددلاری نابود شد + عکس

در یک از پرهزینه‌ترین رویدادهای تاریخ هوانوردی نظامی، داده‌های اشتباه و خطای کالیبراسیون به قیمت نابودی یک فروند بمب افکن استراتژیک «بی ۲» تمام شد.

تابناک، در ۲۳ فوریه ۲۰۰۸ در پایگاه هوایی اندرسن در گوام یک بمب‌افکن بی ۲ با نام «Spirit of Kansas» قرار بود پس از یک ماموریت چهارماهه به همراه یک بمب‌افکن دیگر به پایگاه وایتمن در میزوری برگردد.

در بررسی‌های پیش از پرواز، خدمه با هشدار مربوط به سامانه داده‌های هوایی روبه‌رو شدند. این سامانه اطلاعاتی مانند سرعت، ارتفاع و زاویه حمله را در اختیار رایانه‌های پرواز قرار می‌دهد.

مشکل از ۳ واحد اندازه‌گیری فشار از مجموع ۲۴ واحد سامانه آغاز شده بود. رطوبت وارد این حسگرها شده بود و باعث می‌شد داده‌های آنها با واقعیت مطابقت نداشته باشد.

بخش عجیب حادثه این بود که خدمه، سامانه داده‌های هوایی را با اطلاعات نادرست کالیبره کردند و سپس طبق چک‌لیست، گرم‌کننده‌های لوله‌های پیتوت را روشن کردند. گرم شدن حسگرها رطوبت را خشک کرد، اما مشکل اصلی قبلا ایجاد شده بود. داده‌های اشتباه در فرآیند کالیبراسیون وارد سامانه شده بودند و رایانه پرواز بر اساس همین اطلاعات، وضعیت هواپیما را محاسبه می‌کرد.

چند لحظه پس از جدا شدن از زمین، هواپیما به‌صورت ناخواسته حدود ۳۰ درجه دماغه خود را بالا برد. سرعت واقعی برای ادامه پرواز کافی نبود و بی ۲ وارد واماندگی شد.

ارتفاع بسیار کم بود و خلبان فرصت کافی برای بازیابی هواپیما نداشت. بال چپ با زمین برخورد کرد و هواپیما سقوط کرد. هر دو خدمه توانستند ایجکت کنند، هرچند یکی از آنها دچار شکستگی ستون فقرات شد.

تحقیقات بعدی نشان داد که مسئله به یک نقص ساده در تجهیزات محدود نمی‌شد. برخی کارکنان بی ۲ از روشی برای خشک کردن حسگرها پیش از کالیبراسیون اطلاع داشتند، اما این روش به‌درستی در دستورالعمل‌های رسمی و ارتباطات تعمیر و نگهداری منتقل نشده بود.

منبع: خبرآنلاین