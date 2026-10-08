روایت کارتخوان مهربانی در اورژانس قلب شیراز + عکس
در ورودی اورژانس بیمارستان قلب کوثر، یک دستگاه کارتخوان و چندین رسید پرداخت دیده میشود؛ از ۳۵ هزار تومان تا یک میلیون تومان.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۷۴| |
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به گزارش تابناک، هرکس به اندازه توانش کارت کشیده و رسیدش را گذاشته تا بیماری که نیاز دارد، آن را بردارد. حتی چسبها تمام شده و رسیدها پشت دستگاه و لابهلای سیمها جا گرفتهاند.
راوی میگوید دیدن این صحنه در روزهای سخت جنگ و فشار اقتصادی، آن هم در اورژانس بیماران قلبی، اشکش را درآورده است.
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