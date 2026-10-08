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نساجی و ذوب‌آهن: ۲ گل سالم، ۲ گل مردود!

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی نساجی مازندران و ذوب‌آهن اصفهان و ۲ گل مردود شده پیگیری شد تا دو تیم به یک امتیاز قناعت کنند.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۶۸
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نساجی

به گزارش تابناک، هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی پیگیری شد که در یکی از بازی‌های برگزار شده نساجی مازندران و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه شهید وطنی و با قضاوت موعود بنیادی‌فر به میدان رفتند. در این دیدار سعید دقیقی و عبدالله ویسی تیم خود را در شرایطی به میدان فرستادند که نساجی مازندران با ۸ امتیاز در رده نهم جدول جای داشت و ذوب‌آهن نیز با ۶ امتیاز جایگاه چهاردهم را از آن خود کرده بود.

در نیمه نخست و در دقیقه هجدهم، ارسال بلند علی شجاعی با تعلل و اشتباه علیرضا جعفرپور و دفاع نساجی همراه شد تا رحمان جعفری به سادگی برای ذوب آهن گلزنی کند. در دقیقه ۳۹ نساجی مازندران توسط امیرمسعود سرآبادانی به گل تساوی دست یافت اما پس از بررسی تصاویر کمک داور ویدیویی، این گل به دلیل خروج توپ از زمین قبل از به ثمر رسیدن گل، مردود اعلام شد تا ذوب آهن نیمه نخست را با برتری خفیف یک بر صفر به پایان برساند.

در نیمه دوم نساجی برای رسیدن به گل تساوی و فرار از یک شکست خانگی به زمین آمد؛ تلاش شاگردان سعید دقیقی در دقیقه ۸۲ با ضربه سر امیرمسعود سرآبادانی به گل تبدیل شد تا بازی یک بر یک شود، در ادامه و در دقیقه ۸۵ این دیدار، علیرضا کاظمی ذوب آهن را به گل دوم رساند اما پس از بررسی تصاویر کمک داور ویدیوی این گل هم مردود اعلام شد تا بازی در نهایت با همان تساوی یک بر یک دو تیم به پایان برسد.

ترکیب اولیه نساجی:

علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع زاده، بهروز نوروزی فرد، علیرضا آراسته، علی نصیری، پوریا رضازاده، امیرمسعود سرآبادانی، علی اصغر اعرابی، جواد آقایی‌پور، افشین صادقی

ترکیب اولیه ذوب‌آهن:

داود نوشی صوفیانی، آرش قادری، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی، ابوالفضل حسینی‌فر، امیرحسین جدی، محمود قائدرحمتی، پویا مختاری، امین جهان کهن، رحمان جعفری، امید لطیفی

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