پزشکیان وارد شهر ترکمن باشی شد

رئیس جمهور به منظور شرکت در دو اجلاس سران کشورهای مشترک‌المنافع و اجلاس محیطی زیستی دریای خزر، وارد ترکمنستان شد.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیطی زیستی دریای خزر به ترکمنستان سفر کرده است، دقایقی قبل با استقبال رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان وارد شهر ترکمن باشی شد.

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در این دو اجلاس با برخی سران شرکت کننده از جمله رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور ترکمنستان به صورت دوجانبه دیدار و گفتگو خواهد داشت.

منبع: ایسنا