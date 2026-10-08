ویدیوهای سرقت گروهی گازوئیل از خط لوله!

پس از انتشار فیلم‌هایی از سرقت گسترده گازوئیل در جاده آبادان به اهواز با شکستن لوله انتقال منتشر شد، مهرداد حقیقیان، مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان، از شناسایی و مهار نشت محدود نفت‌گاز در خط لوله دوازده اینچ آبادان-اهواز خبر داد. حقیقیان اعلام کرد که این حادثه شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهر به دلیل ایجاد انشعاب غیرمجاز توسط سارقان مواد نفتی رخ داده است. با هوشیاری سامانه‌های پایش فشار و جریان، این نشت به سرعت شناسایی شد، عملیات انتقال متوقف گشت و تیم‌های عملیاتی و حراستی فوراً به محل اعزام شدند. حقیقیان تأکید کرد که با تلاش به‌موقع کارکنان، عملیات ایمن‌سازی، مهار نشت، ترمیم خط و پاکسازی کامل محل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت و در حال حاضر این خط لوله در مدار بهره‌برداری قرار دارد. همچنین اقدامات حفاظتی ویژه‌ای با همکاری مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از تکرار چنین سرقت‌هایی در دست اقدام است. ویدیوهایی که از این حادثه منتشر شده را می‌بینید.