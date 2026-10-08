در مصاحبه با آسیه حاتمی، بنیان‌گذار و مدیرعامل ایران‌تلنت، درباره مسیر شکل‌گیری این پلتفرم، تجربه کارآفرینی، بازار کار، چالش‌های توسعه یک کسب‌وکار آنلاین و آینده حوزه منابع انسانی صحبت کردیم. حاتمی در صحبت‌های خود به اهمیت شناخت استعدادها، مهارت‌آموزی و تقویت مهارت‌های نرم برای موفقیت شغلی، تاب‌آوری در شرایط بحرانی، ضرورت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت در دوره‌های پرابهام، تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار و چالش‌های کسب‌وکارهای آنلاین در شرایط اقتصادی و زیرساختی اشاره کرد. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده می‌کنید.