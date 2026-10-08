در مصاحبه با مهندس مطری‌زاده، کارآفرین صنعت پتروشیمی و مدیر دولتی بازنشسته، درباره مسیر حرفه‌ای او از مدیریت دولتی تا ورود به صنعت پتروشیمی، تجربه کارآفرینی، اشتغال جوانان، چالش‌های رشد کسب‌وکار و تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی صحبت کردیم. مطری‌زاده در صحبت‌های خود به اهمیت شکل‌گیری فرهنگ کارآفرینی از دوران کودکی در خانواده و نظام آموزشی، ایجاد دغدغه کار و تولید در نسل جوان، تجربه شروع و توسعه کسب‌وکار بدون سرمایه قابل‌توجه و ضرورت تصمیم‌گیری و حرکت در شرایطی که آینده قابل پیش‌بینی نیست اشاره کرد. او همچنین از تجربه‌های خود در مواجهه با الگوهای کارآفرینی در کشورهای دیگر و ضرورت تغییر نگاه به مسیر اشتغال و کارآفرینی جوانان گفت. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده می‌کنید.