رئیس‌جمهور با اشاره به سفر خود به ترکمنستان، حفاظت از محیط زیست دریای خزر، مقابله با یکجانبه‌گرایی و توسعه همکاری‌های چندجانبه با کشورهای منطقه را از محورهای اصلی این سفر عنوان کرد و گفت: دریای خزر سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده است و تهدیدهای زیست‌محیطی موجود در آن نیازمند همکاری و مدیریت مشترک کشورهای ساحلی است.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران عصر امروز پنجشنبه شانزدهم مهرماه ۱۴۰۵ پیش از عزیمت به ترکمنستان، در تشریح اهداف این سفر، اظهار کرد: این سفر به دعوت رئیس‌جمهور ترکمنستان انجام می‌شود و دو موضوع اصلی را دنبال خواهد کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به حضور سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در این نشست گفت: در این سفر، از یک سو به عنوان مهمان در جمع سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع حضور خواهیم داشت و از سوی دیگر، با توجه به اینکه کشور‌های ساحلی دریای خزر در این نشست حضور دارند، درباره روند و وضعیت دریای خزر که اکنون با خطرات جدی مواجه است، گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

پزشکیان افزود: دریای خزر سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده و بخشی از محیط زیست ماست و اگر این سرمایه از بین برود، مشکلات بسیار زیادی برای همه کشور‌هایی که در همسایگی این دریا قرار دارند، ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به تهدید‌های زیست‌محیطی موجود در دریای خزر تصریح کرد: در حال حاضر، آلودگی‌هایی که از نفت و انرژی در این منطقه ایجاد می‌شود، کاهش ورودی آب، خطر خشکسالی و خشک‌شدن دریا، کاهش میزان ماهی‌ها و همچنین تهدید‌هایی که متوجه محیط زیست دریای خزر است، از جمله مسائلی است که باید درباره آنها گفت‌و‌گو و چاره‌اندیشی شود.

پزشکیان ادامه داد: صید بسیار بالا و آلودگی‌های موجود، محیط زیست دریای خزر را تهدید می‌کند و قرار است در این سفر با سران کشور‌های ساحلی درباره این مسائل گفت‌و‌گو کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه می‌توانیم این منطقه را به شکل مناسب مدیریت کنیم.

تعمیق روابط با کشور‌های همسایه

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این سفر فرصت بسیار خوبی خواهیم داشت تا علاوه بر گفت‌و‌گو درباره محیط زیست دریای خزر و نحوه مدیریت و حفاظت از آن، در خصوص روابط چندجانبه، مقابله با یکجانبه‌گرایی و همچنین زمینه‌های همکاری در حوزه انرژی، مسائل مختلف تجاری، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با یکدیگر تبادل نظر کنیم.

پزشکیان با اشاره به حضور وزرای مربوطه در ترکمنستان پیش از آغاز نشست سران گفت: پیش از ما، وزرای مربوطه در آنجا حضور دارند و در رابطه با کمیسیون‌ها و موضوعات مورد نظر در حال گفت‌و‌گو هستند.

رئیس‌جمهور این سفر را فرصت مناسبی برای تعمیق روابط با کشور‌های همسایه دانست و گفت: این فرصت بسیار خوبی است که بتوانیم روابط خود را با همسایگان عمیق‌تر کنیم و ارتباطات خود را گسترش دهیم.

پزشکیان همچنین با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های دریایی، اظهار داشت: این مشکلی است که اکنون به عنوان محاصره دریایی ایجاد کرده‌اند، اما تصور من این است که نمی‌توانند ما را به این سادگی محاصره کنند؛ چرا که ما با ۱۵ کشور در منطقه همسایه هستیم و از هر یک از این مسیر‌ها می‌توانیم بخش قابل توجهی از تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی خود را انجام دهیم.

رئیس جمهور افزود: این فرصت‌ها می‌تواند در نوع تعاملات، مقررات و دادوستد‌های ما نیز بسیار مفید باشد و زمینه‌های جدیدی را برای توسعه همکاری‌ها و ارتباطات منطقه‌ای فراهم کند.

پزشکیان در پایان ابراز امیدواری کرد که در جریان این سفر و گفت‌و‌گو با سران کشور‌های منطقه، اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی ایران پیگیری و محقق شود و گفت: امیدوارم بتوانیم به اهدافی که در ذهن ماست و در گفت‌و‌گو‌ها پیگیری خواهیم کرد، دست پیدا کنیم.