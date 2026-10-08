عکس: رونمایی از سردیس حاج رمضان
آیین رونمایی از سردیس شهید سرلشکر محمدسعید ایزدی معروف به «حاج رمضان»، با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در میدان فلسطین برگزار شد.
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