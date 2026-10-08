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کد خبر: ۱۳۹۷۸۴۷
بازدید: ۹۹۹۷

عکس: رونمایی از سردیس حاج رمضان

آیین رونمایی از سردیس شهید سرلشکر محمدسعید ایزدی معروف به «حاج رمضان»، با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در میدان فلسطین برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری شهید سرلشکر محمدسعید ایزدی حاج رمضان سردیس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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