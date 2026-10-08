به گزارش تابناک، تیم فوتبال پرسپولیس در جریان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، عصر فردا (جمعه) میزبان صنعت‌نفت آبادان است. مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از این بازی اظهار کرد: فردا با تیمی بازی داریم که اصلا دوست نداشتیم در این شرایط روبه‌روی هم قرار بگیریم. کادر فنی آنها بازیکن من بودند و در دوره‌ای هم با هم کار کردیم. آنها از بازیکنان بسیار خوب و همکاران خوب من بودند. الان هم که مربی شدند می‌توانند کار را برای ما سخت کنند چون با تفکرات ما آشنا هستند. ما محکوم به برد هستیم و آنها هم برای فرار از انتهای جدول خیلی باید تلاش کنند که ما را متوقف کنند. بازی سختی داریم. اگر به کادر صنعت‌نفت اعتماد بشود، آنها می‌توانند مشکلات این تیم را در آینده برطرف کنند.

وی افزود: با تیمی بازی داریم که بازیکنان بسیار خوبی دارند. تعطیلات به آنها کمک کرد که انسجام پیدا کنند. همه بازی‌ها سخت است. ما خیلی تیم خود را در اختیار نداشتیم، چون بازی‌های تیم امید و ملی برگزار شد. در یک هفته اخیر کامل شدیم و تمرینات خوبی انجام دادیم و فردا هر طور شده باید برنده باشیم.

او ادامه داد: ما شرایط خوبی داشتیم اما این وقفه به ما لطمه زد. اگر در تعطیلات همه بازیکنان را در اختیار داشتیم قطعا می‌توانستیم شرایط بهتری داشته باشیم. در یک هفته اخیر خوب کار کردیم و مشکلی نداریم.

تارتار درباره‌ تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی امید هم اظهار کرد: کار کردن در پرسپولیس آنقدر سخت است که وقت نمی‌کنیم به تیم‌های دیگر فکر کنیم. اما درباره تیم ملی امید باید بگویم یکی از بهترین نسل‌های فوتبال ایران را سوزاندیم. بازیکنان با کیفتی داشتیم. نتایج و کیفیت بازی فاجعه بود. درباره تیم ملی هم باید بگویم هم بد بازی می‌کنیم و هم بد نتیجه گرفتیم. شرایط کشور سخت است و نمی‌توانیم در ایران میزبان باشیم و بازی‌های دوستانه خوبی داشته باشیم. اینکه چندبار با ازبکستان بازی می‌کنیم نشان می‌دهد شخصیت تیمی ما پایین آمده است. این مشکلات به تیم ملی ما آسیب می‌زند. بحث‌های فنی وجود دارد و من ترجیح می‌دهم این مسائل را خصوصی به کادر فنی بگویم. قطعا در هفته آینده سعی می‌کنم نشستی با کادر فنی تیم ملی داشته باشم و خودم درخواست می‌کنم این نشست برگزار شود. من فکر می‌کنم گوش شنوایی هست و باید به هم کمک کنیم. وقتی یک مربی ایرانی شکست بخورد همه ما شکست خورده‌ایم. شاید بتوانیم یک درصد کم به همکار خود کمک کنیم.

تارتار همچنین گفت: برخوردهای انضباطی کمک کرده که مربیان با آرامش فنی تیم خود را رهبری کنند.

وی درباره تمدید قرار بازیکنان پرسپولیس از جمله استون ارونوف هم گفت: پرسپولیس از همه ما بزرگ‌تر است و این بازیکنان باید دنبال تمدید قرارداد با پرسپولیس باشند. پرسپولیس تیم بزرگی است. تمام بازیکنان دوست دارند در پرسپولیس با افتخار بازی کنند.

او درباره اینکه شایعه شده استون اورنوف می‌خواهد به استقلال برود هم گفت: این‌ها همه شایعه است و ما هم این شایعه را شنیده‌ایم. برای من تمرین مهم است و بازیکنانی که خوب تمرین می‌کنند برای من مهم هستند.

وی درباره برگزاری جام حذفی هم گفت: یکی از مشکلات فوتبال ما تعطیلی است. در دوره جنگ لیگ تعطیل شد، در نیم فصل هم ۵۰ روز لیگ تعطیل است. این چه کمکی به فوتبال ما می‌کند؟ چرا انقدر تعطیل می‌کنید؟ مگر شرایط فوتبال ما عادی است که بازی‌های تدارکاتی بگذارید؟ باید لیگ پویا داشته باشیم. برای چه تعطیل می‌کنید؟ در تعطیلی ۵۰ روزه نمی‌توانیم جام حذفی را برگزار کنیم؟ مگر نمی‌گویید جوان بازی بدهید؟ در جام حذفی باید بازی بدهیم. به هیچ عنوان جام حذفی را لغو نکنید.

تارتار ادامه داد: ما بدون ملی‌پوشان در جام حذفی بازی می‌کنیم. مگر تیمی سقوط می‌کند در جام حذفی؟ مگر قشقایی پرسپولیس را شکست نداد؟ جام حذفی جام شگفتی‌هاست. تعطیلی لیگ جز مسافرت و تفریح دیگران چه چیزی دارد؟

وی درباره سرقت گوشی موبایلش هم گفت: پیش می‌آید. مشکلات زیاد است. به آن کسانی که چنین کاری می‌کنند می‌گویم هیچ کاری بدتر از این نیست. برخورد شدید باید صورت بگیرد. ما می‌بینیم سارقی را مقابل دوربین می‌آورند می‌گویند چندبار سرقت کردی؟ می‌گوید ۱۵ بار! باید کاری کنیم که این ۱۶ بار نشود. چرا دستی که سرقت می‌کند را قطع نمی‌کنند؟ انتظار دارم برخورد کنند. خیلی ضرر مالی به ما نزد اما باید کاری کنید که آن سارق دوباره سرقت نکند. من عکس‌های زیادی در گوشی داشتم که خاطرات من بود. آدم گدایی کند بهتر است که دزدی کند.