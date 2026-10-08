قیمت طلا و سکه امروز ۱۶ مهر / سکه امامی دوباره اوج گرفت!

قیمت طلا و سکه امروز وارد فاز جدیدی شد و قطعه هایی که شدیدترین ریزشِ روزهای گذشته را تجربه کرده بود، امروز با رشدِ ۹۷۰ هزار تومانی، بیشترین درصد افزایش را به نام خود زد. اما آیا این بازگشت ادامه دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت طلا و سکه امروز وارد فاز بازگشت ملایم و ثبات شده است به طوری که سکه امامی (طرح جدید) که در روز ۱۵گذشته به کانال ۲۶۷ میلیون تومان سقوط کرده بود، امروز با رشد ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان به ۲۶۹ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان بازگشت و این بازگشت ملایم نشان دهنده توقف موج نزولی و آغاز فاز جبران جزئی در بازار است.

ربع سکه؛ پیشتاز بازگشت بازار

قیمت ربع سکه اما با رشد ۹۷۰,۰۰۰ تومانی بیشترین درصد افزایش را در میان قطعات سکه به خود اختصاص داده است به طوری که این قطعه که شدیدترین ریزش روزهای گذشته را تجربه کرده بود اما اکنون نشانه های قوی بازگشت را دارد.

نیم سکه و طلای ۱۸ عیار؛ رشد ملایم

قیمت نیم سکه از ۱۴۱میلیون تومان به ۱۴۲ میلیون تومان رسید و طلای ۱۸ عیار با رشد ملایم ۳۶,۰۰۰ تومانی اما، به ۲۶ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان بازگشت.

سکه بهار آزادی؛ تنها استثنای بازار

اما در میان بازگشت سراسری، سکه بهار آزادی (طرح قدیم) با افت ۸۹۰,۰۰۰ تومانی به ۲۵۹ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسید و این قطعه تنها قلم نزولی بازار امروز است که همچنان در مسیر کاهش قرار دارد.

انس جهانی و متغیرهای کلان

قیمت انس جهانی طلا با رشد ۹ دلاری، از ۴,۱۱۷ به ۴,۱۲۶ دلار رسید و تتر در کانال ۲۶۷,۲۳۳ تومان تثبیت شده است.

اما موج نزولی روز گذشته به ویژه در ربع و نیم سکه نشاندهنده خروج خریداران هیجانی بود که امروز بازار پس از این تخلیه، به یک تعادل نسبی و بازگشت ملایم رسید.

اما تثبیت تتر در کانال ۲۶۷ هزار تومان هم نشان از این دارد که بازار ارز به آرامش رسیده و سیگنال مثبتی به بازار طلا داده است و رشد ۹ دلاری انس طلا به ۴,۱۲۶ دلار، سیگنالِ مثبتی برای بازار داخلی بوده است.

اما برخلاف دیروز که بازار داخلی و انس جهانی هم جهت نزولی بودند اما امروز هر دو عامل وارد فاز ملایم صعودی شده است .

به نظر می رسد با توجه به تخلیه هیجان و بازگشت ملایم، بازار در روزهای آینده در یک محدوده نوسانی باقی بماند و از ریزش های شدید دوری کند و این سناریو زمانی تقویت می شود که دلار و انس در محدوده های فعلی تثبیت شوند.

اما اگر انس جهانی بالای ۴,۱۳۰ دلار تثبیت شود و نرخ ارز نیز در مسیر ملایم صعودی قرار گیرد، احتمال بازگشت سکه امامی به کانال ۲۷۰ میلیون تومان وجود دارد.

البته در صورت کاهش مجدد انس جهانی زیر ۴,۱۰۰ دلار یا نوسان منفی نرخ ارز، بازار طلا ممکن است دوباره به کانالهای پایین تر بازگردد؛ به ویژه سکه بهار آزادی که همچنان در مسیر کاهش است.

اما به طور کلی بازار طلا و سکه امروز از موج نزولی دیروز فاصله گرفت و وارد فاز بازگشت ملایم شد که در این میان سکه امامی به ۲۶۹.۲ میلیون تومان رسید، ربع سکه پیشتاز بازگشت شد و انس جهانی با رشد ۹ دلاری به ۴,۱۲۶ دلار رسید.