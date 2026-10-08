فرودگاه ریاض بار دیگر بسته شد
پروازها در فرودگاه بینالمللی ریاض امروز پنجشنبه برای ششمین بار در یک هفته اخیر پس از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۳۳| |
533 بازدید
به گزارش تابناک؛ منابع محلی صبح امروز پنجشنبه از شنیده شدن چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف پایتخت عربستان خبر دادند.
بنا بر این گزارش؛ در پی تشدید تنشها میان یمن و عربستان سعودی، فرودگاههای عربستان هدف حملات یمنیها قرار گرفته است.
همزمان، دادههای پروازی نیز نشان میدهد که فعالیت فرودگاه بینالمللی ملک خالد ریاض برای ساعتی به حالت تعلیق درآمده و چند فروند هواپیما نتوانستند در این فرودگاه فرود بیایند.
بر اساس گزارشها، انفجارهای مذکور در نزدیکی محله «المصفاه» در جنوب ریاض محل استقرار پالایشگاهها و تأسیسات شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) رخ داده است . خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ریاض نیز وقوع انفجارهای مهیب را تأیید کرده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟