رئیس‌جمهور از حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی، مرجع تقلید شیعیان، عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمان و آخرین وضعیت سلامت ایشان قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن عیادت از حضرت آیت الله نوری همدانی و در جریان آخرین وضعیت روند درمان ایشان قرار گرفت و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت کرد.