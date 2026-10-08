عیادت پزشکیان از آیتالله نوری همدانی
رئیسجمهور از حضرت آیتالله العظمی نوری همدانی، مرجع تقلید شیعیان، عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمان و آخرین وضعیت سلامت ایشان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۲۴| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران، ضمن عیادت از حضرت آیت الله نوری همدانی و در جریان آخرین وضعیت روند درمان ایشان قرار گرفت و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت کرد.
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