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عیادت پزشکیان از آیت‌الله نوری همدانی

رئیس‌جمهور از حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی، مرجع تقلید شیعیان، عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمان و آخرین وضعیت سلامت ایشان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۲۴
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آیت الله نوری همدانی

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن عیادت از حضرت آیت الله نوری همدانی و در جریان آخرین وضعیت روند درمان ایشان قرار گرفت و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت کرد.

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