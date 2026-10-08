هشدار بولتون به ترامپ: از پوتین رودست نخور

بولتون افزود: «به اعتقاد من، دارایی‌های [آمریکا در] اروپا باید بازآرایی شوند. ما باید تهدید روسیه در شرق را جدی‌تر بگیریم.»

به گزارش تابناک؛ جان بولتون با انتقاد از سیاست خارجی ترامپ، نسبت به ساده‌پنداری رابطه با ولادیمیر پوتین، کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا و ناتوانی واشنگتن در برابر آنچه تهدیدهای روسیه خواند، هشدار داد.

«جان بولتون»، مشاور امنیت ملی در دولت پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی تی‌وی‌پی ورلد (TVP World) با انتقاد از سیاست خارجی دولت کنونی ایالات متحده، عنوان کرد ترامپ همچنان تصور می‌کند رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، «خوب» است.

بولتون که در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ سمت مشاور امنیت ملی ترامپ را بر عهده داشت و پیش‌تر نیز در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، در این مصاحبه گفت: «من فکر می‌کنم ترامپ اساساً هنوز باور دارد که ولادیمیر پوتین دوست اوست. و چون ترامپ روابط میان دولت‌ها را در روابط شخصی رهبران آنها خلاصه می‌کند، تصور می‌کند همه‌چیز خوب است.»

وی این نگرش را دلیل بی‌میلی رئیس‌جمهور آمریکا به اعمال تحریم‌های بیشتر بر فروش نفت روسیه دانست و افزود که این رویکرد می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای امنیت اروپا داشته باشد.

ترامپ طی سال‌های گذشته بارها ادعا کرده است که با پوتین رابطه خوبی دارد، اما در برخی مقاطع از عدم پیشرفت مسکو در جهت آتش‌بس در جنگ اوکراین ابراز نارضایتی کرده است.

هشدار درباره «ناتو ۳.۰»

بولتون در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به بازنگری جاری پنتاگون درباره شمار نیروهای آمریکایی در اروپا، به «تی‌وی‌پی ورلد» گفت وزارت جنگ آمریکا عامدانه در ادبیات خود درباره آنچه «ناتو ۳.۰» خوانده می‌شود، مبهم سخن می‌گوید؛ ایده‌ای که بر اساس آن اروپا باید مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بپذیرد.

این مقام پیشین آمریکایی تصریح کرد: «بسیاری از آنچه آنها درباره‌اش صحبت می‌کنند... به گمان من، پوششی برای خروج گسترده‌تر نیروها و دارایی‌های آمریکایی از اروپا است. من فکر می‌کنم این یک اشتباه است.»

بولتون افزود: «به اعتقاد من، دارایی‌های [آمریکا در] اروپا باید بازآرایی شوند. ما باید تهدید روسیه در شرق را جدی‌تر بگیریم.»

تأثیر انتخابات بر اوکراین

بولتون همچنین با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود و ترکیب کامل مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم مجلس سنا را تعیین کند، به «تی‌وی‌پی ورلد» گفت اگر حزب دموکرات بر جمهوری‌خواهان ترامپ پیروز شود، «آنچه شاهد خواهید بود... روی آوردن هر چه بیشتر به ازسرگیری کمک‌های مستقیم آمریکا به اوکراین است.»

با این حال، وی خاطرنشان کرد: «در نهایت، رئیس‌جمهور در تعیین سیاست خارجی آمریکا صدای قاطع و غالب را دارد.»

چین و تایوان

جان بولتون همچنین در اظهاراتی درباره سیاست چین در قبال تایوان گفت: «یکی از کارهای اصلی که شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین و طرف چینی در برابر ترامپ در تلاش برای انجام آن هستند، ارزیابی این است که اگر آنها تایوان را محاصره کنند، او (ترامپ) چه واکنشی نشان خواهد داد.»

وی افزود: «متأسفانه آنها با فردی روبه‌رو می‌شوند که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نمی‌داند چگونه پاسخ دهد.»