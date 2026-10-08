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واکنش تند وزیر خارجه به پنهان‌کاری سنتکام

وزیر خارجه ایران با افشای آمار ۸۱ هواپیمای نظامی زمین‌گیر شده آمریکا، سنتکام را به پنهان‌کاری گسترده خسارات متهم کرد و با تأکید بر ممانعت آمریکا از نظارت‌های کنگره، به واشنگتن هشدار داد که فریب افکار عمومی چاره ساز نیست.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۱۰
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خسارات وارد آمده به ارتش امریکا

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی در پیامی در شبکه ایکس، با افشای آمار ۸۱ هواپیمای نظامی زمین‌گیر شده آمریکا، سنتکام را به پنهان‌کاری گسترده خسارات متهم کرد.

وی در واکنش به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش امریکا گفت: نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید

در ماه می، سرویس پژوهشی کنگره آمریکا اذعان کرد که نیروهای مسلح ایران ۴۲ فروند از هواپیماهای نظامی آمریکا را از چرخه خارج کرده‌اند. اکنون این رقم به ۸۱ فروند رسیده است. تعداد واقعی به‌مراتب بیشتر است.

مدرک؟ سنتکام اجازه نمی‌دهد حتی یک سناتور کنگره از پایگاه‌هایی که مدعی است وضعیتشان کاملاً عادی است، بازدید و آنها را بررسی کند.

نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.

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خسارات وارد آمده به ارتش امریکا ارتش آمریکا خسارت عباس عراقچی وزیر امور خارجه هواپیمای نظامی آمریکا فریبکاری سنتکام هواپیمای نظامی زمین‌گیر شده آمریکا
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