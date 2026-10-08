عکس: مانور تمامعیار «صلابت زاگرس»
مانور تمامعیار «صلابت زاگرس» در شهر صدرا با سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری و پیامدهای ثانویه آن با هدف ارزیابی میزان آمادگی عملیاتی و تابآوری دستگاههای اجرایی و همچنین سنجش هماهنگی بینبخشی در شرایط اضطراری برگزار شد. عکس: طاهره حیاتی
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برچسبها:عکس خبری مانور صلابت زاگرس
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