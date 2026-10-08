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کد خبر: ۱۳۹۷۷۹۶
بازدید: ۱۴۵۸

عکس: مانور تمام‌عیار «صلابت زاگرس»

مانور تمام‌عیار «صلابت زاگرس» در شهر صدرا با سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری و پیامد‌های ثانویه آن با هدف ارزیابی میزان آمادگی عملیاتی و تاب‌آوری دستگاه‌های اجرایی و همچنین سنجش هماهنگی بین‌بخشی در شرایط اضطراری برگزار شد. عکس: طاهره حیاتی

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برچسب‌ها:
عکس خبری مانور صلابت زاگرس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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