عکس: مانور تمام‌عیار «صلابت زاگرس»

مانور تمام‌عیار «صلابت زاگرس» در شهر صدرا با سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری و پیامد‌های ثانویه آن با هدف ارزیابی میزان آمادگی عملیاتی و تاب‌آوری دستگاه‌های اجرایی و همچنین سنجش هماهنگی بین‌بخشی در شرایط اضطراری برگزار شد. عکس: طاهره حیاتی