سخنگوی کرملین در واکنش به آزمایش موشک هسته‌ای جدید فرانسه اعلام کرد که همزمان با لفاظی‌ها و اقدامات تهاجمی مقامات اروپا، روسیه هوشیار است و اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد.

به گزارش تابناک، دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اتحادیه اروپا به نظامی‌سازی خود وسواس پیدا کرده است.

پیش از این، فرانسه یک موشک هسته‌ای جدید آزمایش کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آن را «پیامی رسا و واضح» خواند.

بیماری در ایرکوتسک

سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش دیگری گزارش ها درباره دومین مرگ افراد بر اثر ذات الریه در منطقه ایرکوتسک را نادرست خواند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها گزارش‌های زیادی می‌دهند و اکثر قریب به اتفاق آنچه که آنها در مورد وضعیت کنونی گزارش می‌دهند نادرست و دروغ است.

وی توجه همگان را به گزارش سازمان‌های رسمی روسیه در این موضوع فراخواند.