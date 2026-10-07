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تشدید اختلافات در خزانه داری آمریکا و خروج مقام‌های ارشد

روزنامه وال استریت ژورنال با استناد به اظهارات مقامات فعلی و پیشین دولت آمریکا فاش کرد که رفتارهای پرخاشگرانه و کاملا نامناسب وزیر خزانه‌داری این کشور در چندین مورد منجر به کناره‌گیری کارکنان این وزارتخانه از سمتشان شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۷۴
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خزانه داری آمریکا

به گزارش تابناک، اظهارات بیش از ۳۰ مقام کنونی و پیشین دولت آمریکا نشان می‌دهد که دوران اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا با فوران خشم علیه کارکنان این وزارتخانه، رفتار ستیزه‌جویانه و ترک خدمت نیروها همراه بوده است.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد: منابع آگاه می‌گویند بسنت در یکی از برخوردها بر سر تحقیقی درباره کلاهبرداری در ایالت مینه‌سوتا با الفاظ رکیک بر سر جان هارلی، معاون پیشین این وزارتخانه در امور تروریسم و اطلاعات مالی، چنان فریاد بلندی زد که سایر کارکنان صدای بحث و جدل را شنیدند.

منابع آگاه در موردی دیگر که بسنت آن را رد کرده است، گفتند که او دفترچه گزارش روزانه‌اش را از سر نارضایتی از نحوه تنظیم آن به دیوار کوبید. برخی مقام‌ها اشاره کردند که بسنت به دلیل اجرای کُند ایده‌ها و پوشش خبری منفی، بر سر کارکنان فریاد زده است.

بر اساس این گزارش، رفتارهای بسنت در چندین مورد منجر به خروج کارکنان از این وزارتخانه شده است.

به نوشته این نشریه آمریکایی، شمار مقام‌های تاییدشده توسط سنا که تا پایان ماه اوت از این وزارتخانه رفته بودند، در مقایسه با بازه‌های زمانی مشابه در دولت‌های پیشین بیشتر بود.

بسنت همچنین با دیگر اعضای دولت ترامپ از جمله ایلان ماسک، رئیس پیشین اداره بهره‌وری دولت؛ بیل پولت، مدیر آژانس تامین مالی مسکن فدرال و هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی اختلاف داشته است.

با این حال، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگو با وال استریت ژورنال مدعی شد که بسنت کار خود در این شغل را با «حس عمیق مسئولیت و فوریت» انجام می‌دهد و «انتظارات بالایی از عملکرد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دارد». کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای که به این روزنامه داده است، از رهبری بسنت حمایت کرده و از آنچه «سطح حرفه‌ای‌گری و پاسخگویی» او در این وزارتخانه خوانده، تمجید کرد.

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